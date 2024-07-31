جوجل تضيف عددًا من المزايا إلى تطبيقيها للملاحة

تعمل جوجل على تحديث تطبيقيها للملاحة – Google Maps و Waze – بمجموعة كبيرة من المزايا الجديدة، ويشمل ذلك بعض التغييرات التي تقرب التطبيقين من بعضهما بعضًا.

وتستمر الشركة بإدماج أهم مزايا Waze مباشرةً في الخرائط.

ويحصل تطبيق الخرائط على تقارير محسنة للحوادث تشبه Waze تضيف رموزًا كبيرة لتبادل التحديثات، مثل إغلاق الطرق أو أعمال البناء أو كاميرات السرعة أو وجود الشرطة. ويطالب التطبيق السائقين الآخرين بتأكيد الحوادث بنقرة واحدة عند الاقتراب منها.

وقد يبدو الأمر وكأن Waze والخرائط يندمجان، مع أن التطبيقين يظلان منفصلين. وصرح رئيس منتج خرائط جوجل، جان جومرت أوغلو أن مستخدمي Waze متفانون للغاية ويفضلون بعض الأشياء التي يقدمها Waze على الخرائط، والعكس صحيح أيضًا، ولدى Waze أكثر من 500000 مساهم.

وتضيف خدمة الخرائط أيضًا إرشادات وجهة جديدة تحدد مدخل المبنى عند اقترابك منه. وتحدد الميزة بدقةٍ المبنى الذي تنتقل إليه من خلال تمييزه باللون الأحمر، مع مؤشر أخضر يشير إلى المدخل الرئيسي للمبنى. وتبدأ جوجل أيضًا بعرض مواقف السيارات القريبة.

وتطرح جوجل الآن ميزة التقارير المحسنة عن الحوادث عبر الخرائط لأنظمة أندرويد و iOS والسيارات المتضمنة Google built-in وأندرويد أتوتو و Apple Carplay، في حين تخطط لطرح إرشادات الوجهة في الأسابيع المقبلة.

وحتى لا تطغى الخرائط على Waze، فقد حصل Waze على بعض المزايا الجديدة أيضًا، إذ يمكن لمستخدمي Waze الآن الإبلاغ عن أنواع جديدة من كاميرات المرور، مثل تلك التي تعمل إذا كنت تقود السيارة في ممرات الحافلة أو تلك التي تتحقق من وجود أحزمة الأمان وإذا كنت تستخدم الهاتف أثناء قيادة السيارة.

ويتمتع Waze أيضًا بتجربة جديدة مخصصة لمعلومات الأحداث التي قد تخبرك بإغلاق الطرق بسبب أحداث المنطقة، مثل الماراثون أو الحفلة الموسيقية أو لعبة الكرة.

وتتلقى إشعارًا فوريًا بعد إغلاق الطريق أول مرة لحدث قريب من عملك أو عنوان منزلك أو مكان قدت فيه السيارة سابقًا.

وتستطيع الحصول على إرشادات التنقل عبر Waze حتى عندما يكون هاتفك مقفلًا.

وتطلق جوجل الميزة الجديدة بالتزامن مع الألعاب الأولمبية لعام 2024، ومن المفترض طرحها أيضًا للأحداث المستقبلية.