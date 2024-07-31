جوجل تسهل إزالة التزييف العميق من نتائج البحث

تطرح جوجل مزايا أمان جديدة عبر الإنترنت تسهل إزالة التزييف العميق الصريح من البحث على نطاق واسع وتمنعها من الظهور في الجهة العلوية لنتائج البحث.

وعندما يطلب المستخدمون من الشركة إزالة المحتوى المزيف الصريح وغير التوافقي الذي فيه صورهم من البحث، فإن أنظمة الشركة تسعى أيضًا إلى تصفية جميع النتائج الصريحة في عمليات البحث المماثلة عنهم وإزالة أي صور مكررة.

وقالت إيما هيغام، مديرة منتجات جوجل: “أثبتت وسائل الحماية هذه نجاحها في معالجة أنواع أخرى من الصور غير التوافقية، وطورنا الآن الإمكانات نفسها للصور المزيفة الصريحة. صممنا هذه الجهود لمنح الأشخاص راحة البال، وخاصة إذا كانوا قلقين من ظهور محتوى مماثل لهم في المستقبل”.

وعدلت جوجل أيضًا تصنيفات البحث للتعامل بطريقة فضلى مع الاستعلامات التي تتضمن مخاطر ظهور محتوى مزيف صريح.

وعلى سبيل المثال، يجب أن تعرض عمليات البحث التي تسعى عمدًا إلى الحصول على صور مزيفة لشخص حقيقي محتوى عالي الجودة وغير صريح، مثل القصص الإخبارية ذات الصلة.

وتخفض جوجل ترتيب المواقع التي تتلقى قدرًا كبيرًا من عمليات الإزالة بسبب الصور المزيفة الصريحة في تصنيفات البحث.

وتقول جوجل إن التحديثات السابقة قللت التعرض لنتائج الصور المزيفة الصريحة في طلبات البحث التي تبحث على وجه التحديد عن مثل هذا المحتوى المزيف العميق بمقدار يزيد على 70 في المئة هذا العام.

وتعمل الشركة أيضًا على إيجاد طريقة للتمييز بين المحتوى الحقيقي الصريح والمحتوى المزيف الصريح ليظل من الممكن ظهور الصور المشروعة أثناء خفض تصنيف التزييف العميق.

وتتبع هذه التحديثات تغييرات مماثلة أجرتها جوجل لمعالجة خطورة المحتوى المزيف الصريح الذي يظهر عبر الإنترنت.

وفي شهر مايو، بدأت جوجل بمنع المعلنين من الترويج لخدمات التزييف العميق الإباحية. ووسعت الشركة أيضًا أنواع معلومات الاستغلال والتسلط التي يمكن إزالتها من البحث في عام 2022 وبدأت بطمس الصور الجنسية الصريحة افتراضيًا في شهر أغسطس 2023.