“انتلماتكس” السعودية تجمع تمويلًا قدره 20 مليون دولار لتعزيز نموها في مجال الذكاء الاصطناعي

نجحت شركة (انتلماتكس) Intelmatix، المتخصصة في مجال التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي، في إغلاق جولة تمويلية بلغت قيمتها 20 مليون دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة بقطاع الذكاء الاصطناعي السعودي.

و(انتلماتكس)، هي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أسسها خريجون سعوديون من معهد (ماساتشوستس للتكنولوجيا) MIT، بهدف معالجة الفجوة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري في المنطقة من خلال منتجها الرئيسي، وهو منصة ذكاء القرار المؤسسي (EDIX)، وتعمل الشركة حاليًا في الرياض ولندن وبوسطن الأمريكية، وذلك وفقًا بيان صادر عن الشركة.

وقادت هذه الجولة شركة (شروق بارتنرز)، بمشاركة نخبة من المستثمرين المحليين والعالميين، بما يشمل: الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) وشركة الاستثمارات التقنية السعودية (STV)، وشركة العليّان المالية، ومجموعة سلطان القابضة، وزين فينتشرز، وصندوق رؤى للنمو.

ويُوصف هذا الاستثمار بأنه أكبر استثمار من نوعه ضمن الفئة (أ) Series-A، لشركة ذكاء اصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر استخدام هذا التمويل لتطوير المنتجات والتوسع الجغرافي.

وتدل هذه الاستثمارات على الثقة بشركة (انتلماتكس)، وتتزامن مع تركيز المملكة العربية السعودية المتزايد في الذكاء الاصطناعي، الذي تَمثّل بإطلاق صندوق الذكاء الاصطناعي بقيمة قدرها 40 مليار دولار في شهر مارس 2024، وتهدف هذه المبادرة إلى وضع المملكة كأكبر مستثمر في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم ودفع تنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن النفط.

وفي تعليق له على هذا الاستثمار، قال الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC): “استثمارنا في شركات الذكاء الاصطناعي نابع من التزامنا بالمساهمة بإطلاق التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي في الاقتصاد السعودي”.

نبارك لمدراء الصناديق الذين استثمرنا في صناديقهم، @ShorooqPartners و @Rua_VCو @STVCapital، على المشاركة في جولة استثمارية (Series A) بقيمة 75 مليون ريال (20 مليون دولار) لصالح @Intelmatix، الشركة السعودية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة، بالإضافة إلى مشاركتنا في… pic.twitter.com/sYiUCb6mZl — SVC (@SVC_SA) July 30, 2024

كما أشار إبراهيم نياز، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP)، إلى أن البرنامج يسعى إلى تمكين الشركات الناشئة في مجال التقنيات العميقة في المملكة، وتطوير الكوادر السعودية العاملة في هذا المجال. وقد كانت انتلماتكس من أُولى الشركات المستفيدة من هذا البرنامج.

وتسعى منصة (EDIX)، التي طورتها شركة (انتلماتكس) إلى أن تكون واحدة من أكثر منصات الذكاء الاصطناعي المؤسسي سهولة في الاستخدام على مستوى العالم، وهي مصممة لتكون سهلة الوصول والاستخدام لجميع أنواع المستفيدين داخل المؤسسة، ابتداءً من مجلس الإدارة ووصولًا إلى مسؤول المتجر، مما يزيد من تأثير المنصة ويسرّع تبنيها داخل المؤسسة دون الحاجة إلى مهارات عالية في الذكاء الاصطناعي.

منصة #EDIX لذكاء القرارات المؤسسي من #انتلماتكس تجعل الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع. حيث صممت هذه المنصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات على جميع المستويات التنظيمية، من القيادة العليا وحتى العمليات التشغيلية، وذلك من خلال معالجة الفجوة في تقنية الذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري،… pic.twitter.com/pzBO6Us6q6 — intelmatix (@intelmatix) July 30, 2024

وقال أنس الفارس، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة (انتلماتكس): “تُعدّ منصة (EDIX) محطة واحدة وحلًا شاملًا للمؤسسات في القطاعات المختلفة التي تحتاج إلى قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجيتها، دون القلق بشأن نقص المهارات في الذكاء الاصطناعي أو الاستثمار الكبير في بناء الأنظمة والبنية التحتية”.

وعلق نبيل العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية، قائلًا: “تُعدّ منتجات (انتلماتكس) للذكاء الاصطناعي ضرورية للمؤسسات في المنطقة، حيث تساعدها في تبني الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار”.

ومن جهته قال بدر الخرافي، رئيس مجلس إدارة مجموعة زين: “الشركات التي لم يكن بإمكانها تحمل الوقت والتكلفة لتطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي يمكنها الآن الاعتماد على تقنيات (انتلماتكس) لتعزيز إنتاجيتها”.

وقال يوسف البابطين، الشريك في شروق بارتنرز: “يتماشى هذا الاستثمار في (انتلماتكس) مع التزامنا بدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تعالج التحديات المعقدة وتفتح فرص نمو جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية”.