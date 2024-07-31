أودي تكشف عن A6 e-tron و S6 e-tron

كشفت أودي عن سيارتها الكهربائية الجديدة A6 e-tron، لتضيف نموذجًا كهربائيًا آخر إلى تشكيلة الشركة من السيارات الكهربائية السريعة النمو، إلى جانب الكشف عن النسخة الرياضية منها S6 e-tron.

وتتوفر A6 e-tron و S6 e-tron بنموذجي Sportback أو Avant، وتأتي السيارتان بإصداري الدفع الخلفي والدفع الرباعي.

وزودت أودي إصدار الدفع الخلفي بمحرك كهربائي واحد بقوة قدرها 362 حصانًا، وتسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 5.2 ثوان.

وأضافت أودي محركًا كهربائيًا ثانيًا إلى المحور الأمامي في إصدار الدفع الرباعي لإنتاج قوة قدرها 422 حصانًا، مع تسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 4.3 ثوان.

وفي الوقت نفسه، توفر سيارة S6 e-tron قوة قدرها 496 حصانًا، أو 543 حصانًا للانطلاق السريع عند استخدام التحكم في الإطلاق، مع تسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 3.7 ثوان.

وتوفر أودي لسيارتي A6 e-tron و S6 e-tron بطارية بسعة قدرها 100 كيلوواط (94.4 كيلوواط قابلة للاستخدام).

وتقول أودي إن إصدار الدفع الخلفي A6 Sportback e-tron يحصل على مدى يزيد على 750 كم. وفي الوقت نفسه، يقدر مدى سيارة S6 Sportback e-tron بنحو 640 كم.

وتساعد تقنية النظام بقوة قدرها 800 فولط أودي على الوصول إلى سرعة شحن قصوى قدرها 270 كيلوواط تسمح بشحن البطارية إلى 80 في المئة خلال 21 دقيقة فقط.

وتظل قادرًا على الشحن السريع في محطات الشحن بقوة قدرها 400 فولط أيضًا، إذ تستطيع السيارة تقسيم بطاريتها إلى مجموعتين بجهد قدره 400 فولط لكل منهما، مما يسمح بشحنهما بالتوازي.

ويتوفر الشحن المنزلي القياسي بقوة قدرها 11 كيلوواط، مع توفر خيار بقوة قدرها 22 كيلوواط في وقت لاحق.

ويتميز الجزء الداخلي من A6 e-tron و S6 e-tron بشاشة عدادات رقمية بقياس قدره 11.9 بوصة تتكامل بسلاسة مع شاشة نظام المعلومات والترفيه بقياس قدره 14.5 بوصة، وتوجد شاشة ثالثة بقياس قدره 10.9 بوصات موضوعة للراكب الأمامي تتيح له التحكم في عدد من المزايا دون تشتيت انتباه السائق.

وتتميز المقصورة بإضاءة محيطة ومواد عالية الجودة، كما تدعي أودي. ويوفر نموذجا A6 e-tron و S6 e-tron سعة صندوق كبيرة قدرها 500 لتر.

وتوفر أودي A6 e-tron و S6 e-tron للطلب بدءًا من شهر سبتمبر المقبل في إصدارات Sportback و Avant.

وتبلغ الأسعار عند إطلاقها في السوق نحو 75600 يورو لسيارة A6 Sportback e-tron Performance و 77250 يورو لسيارة A6 Avant e-tron Performance و 99500 يورو لسيارة S6 Sportback e-tron و 101150 يورو لسيارة S6 Avant e-tron.