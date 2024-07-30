Synchron تتيح للمرضى التحكم في فيجين برو بأفكارهم

أعلنت Synchron أنها ربطت غرستها الدماغية بنظارة فيجين برو من آبل، وأصبح من الممكن الآن للمرضى ذوي القدرة الحركية المحدودة التحكم في الجهاز باستخدام أفكارهم فقط.

وتبني الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية واجهة دماغ وحاسوب مصممة لمساعدة المرضى المصابين بالشلل في تشغيل التكنولوجيا، مثل الهواتف الذكية والحواسيب بعقولهم.

وزرعت Synchron غرسة واجهة الدماغ والحاسوب في ستة مرضى في الولايات المتحدة وأربعة في أستراليا. ولا تزال بحاجة إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتسويق تقنيتها على نطاق واسع.

وأطلقت آبل جهاز فيجين برو في وقت سابق من هذا العام، وعادةً ما يتحكم فيه المستخدمون من خلال حركات العين والأوامر الصوتية وإيماءات اليد.

وتعمل Synchron على جعل الجهاز في متناول المرضى الذين لا يستطيعون التحدث أو تحريك أطرافهم العلوية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Synchron، توماس أوكسلي، إنه يعتقد أن مزايا إمكانية الوصول ضمن iOS من آبل هي الفضلى في فئتها، ولهذا السبب ركزت الشركة على مساعدة المرضى في التحكم في الأجهزة داخل نظام آبل البيئي.

وقال أوكسلي إن Synchron تعمل على توصيل واجهة الدماغ والحاسوب بنظارات الرأس الأخرى، مع أنها تبدأ مع فيجين برو، مضيفًا أن آبل كانت داعمة جدًا لتكامل فيجين برو.

وتُعد Synchron جزءًا من صناعة واجهة الدماغ والحاسوب الشديدة التنافسية، وقالت الشركة إنها أول من يربط نظامها بنظارة فيجين برو من آبل.

وتطور شركات أخرى، مثل نيورالينك و Paradromics و Precision Neuroscience و Blackrock Neurotech، أنظمة واجهة الدماغ والحاسوب، مع اختلاف تصميماتها وطموحاتها.

وتُدخل Synchron واجهة الدماغ والحاسوب من خلال الوريد الوداجي للمريض مع توصيلها إلى الأوعية الدموية التي تقع على سطح القشرة الحركية للدماغ، لذلك لا يلزم إجراء جراحة مفتوحة للدماغ.

وتتصل واجهة الدماغ والحاسوب التي تشبه الدعامة بهوائي يوضع تحت الجلد في الصدر، ويجمع الهوائي بيانات الدماغ ويرسلها إلى الأجهزة الخارجية.

وقالت Synchron إن مريضًا يبلغ من العمر 64 عامًا يُدعى مارك استخدم نظارة الرأس فيجين برو بعد أن حصل على واجهة الدماغ والحاسوب في شهر أغسطس 2023.

ويعاني مارك مرضًا تنكسيًا يسمى التصلب الجانبي الضموري، أو ALS، وهو مرض يتسبب في فقدان المرضى السيطرة على عضلاتهم تدريجيًا.

وتستعد Synchron لإجراء دراسة سريرية واسعة النطاق مع مرضى إضافيين، ويأمل مارك أن يؤدي عمله مع نظارة الرأس إلى تحسين تجربة الأشخاص الآخرين.

وقال أوكسلي إن التكامل مع فيجين برو يوضح كيف يمكن لواجهة الدماغ والحاسوب مساعدة المرضى المصابين بالشلل في التعامل مع التقنيات الاستهلاكية.