Perplexity تضع الإعلانات ضمن بحث الذكاء الاصطناعي

أعلنت Perplexity أنها ستبدأ قريبًا بتقاسم الإيرادات الإعلانية مع بعض الناشرين بصفتهم جزءًا من منصة إعلانية تخطط لإطلاقها في نهاية شهر سبتمبر تقريبًا.

وعندما يكتب الأشخاص سؤالًا في Perplexity، فإن محرك البحث الذي يبلغ من العمر عامين يمسح الإنترنت ويستخدم معلومات من مصادر متعددة، ويشمل ذلك الناشرين عبر الإنترنت، لتجميع إجابة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه المبادرة المعروفة باسم برنامج Perplexity Publishers بعد أقل من شهرين من تعرّض الشركة الناشئة لانتقادات بدعوى سرقة المحتوى دون إذن وتجاهل ملف robots.txt، وهو نوع من الملفات تستخدمه مواقع الويب لمنع وصول روبوتات الزحف إلى الصفحات.

ويشمل شركاء Perplexity الأوليين مجلة التايم ومجلة فورتشن وموقع تكساس تريبيون وموقع دير شبيغل، إلى جانب شركة Automattic التي تقف خلف موقع Wordpress.com.

وليس من الواضح بالضبط مقدار الإيرادات التي ستتقاسمها Perplexity مع الناشرين، ورفض ديمتري شيفيلينكو، كبير مسؤولي الأعمال في الشركة، الكشف عن الأرقام.

وتمتد الشراكة عبر عدة سنوات دون تحديد عددها. وأصر شيفيلينكو على أن هذا لم يكن ردًا على التغطية الصحفية الناقدة في الأشهر القليلة الماضية.

ولعدة أشهر، كان الناشرون في جميع أنحاء العالم يشعرون بالقلق إزاء قدرة محركات البحث وروبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي على تقليل حركة المرور عن طريق سحب المحتوى واستخدامه لتزويد الأشخاص بالإجابات مباشرةً بدلًا من الاضطرار إلى زيارة مواقعهم عبر الويب.

ويُعد Perplexity أول محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتضمن اقتباسات للمصادر عند إطلاقه في شهر أغسطس 2022، مع أن الشركة أعادت تصميم واجهة المستخدم لإظهارها بطريقة بارزة بعد انتقادات مجلة فوربس في شهر يونيو.

وأبرمت شركات الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI، صفقات مع كبار الناشرين من أجل استخدام المحتوى لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويختلف برنامج تقاسم الإيرادات من Perplexity، إذ بدلًا من الدفع الأولي للناشرين، تخطط الشركة لتقاسم الإيرادات في كل مرة يستخدم فيها محرك البحث المحتوى في إحدى إجاباته التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

ويحتوي محرك البحث على قسم Related في الجهة السفلية لكل إجابة يعرض حاليًا أسئلة المتابعة التي يمكن للمستخدمين طرحها على المحرك.

وعند إطلاق البرنامج، تخطط Perplexity للسماح للعلامات التجارية بالدفع مقابل عرض أسئلة متابعة محددة في هذا القسم.

وتستكشف الشركة أشكالًا إعلانية إضافية، مثل عرض وحدة فيديو في الجهة العلوية للصفحة، وذلك في سبيل عرض إعلانات للعلامات التجارية تستهدف فئات معينة من الاستعلامات.

يشار إلى أن Perplexity لا تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي، بل تتيح للمستخدمين الاختيار من بين نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، مثل GPT-4o و Claude 3.5 Sonnet و Llama 3.1، لتلخيص الإجابات من الويب.