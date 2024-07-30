5 من مزايا Apple Intelligence يمكنك تجربتها الآن في هاتف آيفون

بدأت آبل اليوم بطرح مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة Apple Intelligence عبر الإصدار التجريبي للمطورين من نظام التشغيل iOS 18.1، وهذا يعني أنه من الممكن البدء بتجربة مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة كُليًا من آبل بعد تثبيت الإصدار التجريبي في هاتف آيفون متوافق مع هذه المزايا.

لاستخدام مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة Apple Intelligence ستحتاج إلى هاتف iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max، ثم يجب تثبيت الإصدار التجريبي للمطورين iOS 18.1 في هاتفك، لكن عليك معرفة أن هذا الإصدار التجريبي يختلف عن الإصدار النهائي المستقر، لذا يجب أن تُجري نسخًا احتياطيًا لبياناتك في هاتف آيفون قبل تثبيت هذا الإصدار؛ لأنه غير مستقر وقد يتسبب ببعض المشكلات.

إليك 5 من مزايا Apple Intelligence يمكنك تجربتها الآن:

بعد تثبيت الإصدار التجريبي، يمكنك البدء بتجربة بعض مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة Apple Intelligence في هاتفك، و سنذكر أبرزها فيما يلي:

1- أدوات الكتابة:

تتيح لك أدوات الكتابة إعادة كتابة النصوص ومراجعتها وتلخيصها في أي مكان تكتب فيه نصًا في هاتفك بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه؛ إذ تتوفر هذه الأدوات تلقائيًا في تطبيقات آبل المدمجة في هواتف آيفون، وفي التطبيقات التابعة للجهات الخارجية التي يمكنك كتابة النصوص فيها.

2- المساعد الصوتي سيري المُحسّن:

يمكن لأي شخص ثبّت نظام التشغيل iOS 18.1 في هاتفه في الوقت الحالي استخدام سيري المُحسن، ففي هذا الإصدار يتمتع مساعد آبل الافتراضي بتصميم جديد، ويتمتع بقدرات متقدمة. على سبيل المثال: إذا نطقت بعض الكلمات بطريقة غير صحيحة في أثناء التحدث مع سيري فسيفهم ما تقوله.

3- تطبيق البريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي:

في تطبيق البريد الإلكتروني المدمج في هواتف آيفون، سيكون لديك القدرة على الاستفادة من مزايا Apple Intelligence للحصول على ملخصات للرسائل في صندوق الوارد. كما ستتمكن من تجربة مزية الرد الذكي الجديدة التي تقدم لك اقتراحات وتوصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عن أفضل طريقة للرد على زملائك في العمل وأصدقائك.

4- الإشعارات الملخصة تلقائيًا:

في نظام التشغيل iOS 18.1، ستتمكن من تجربة مزية الإشعارات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها تلخيص الإشعارات تلقائيًا. وهذا يعني أنك ستحصل على ملخص سريع للرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني لتعرف ما تحتويه دون الحاجة إلى قراءة الرسالة بالكامل.

5- إمكانية البحث باللغة الطبيعية في تطبيق الصور:

إذا كان لديك كمية كبيرة جدًا من الصور في تطبيق الصور، فلن تضطر إلى التمرير مدة طويلة للعثور على صورة معينة نسيت وضعها في ألبوم، فبعد التحديث إلى الإصدار iOS 18.1 يمكنك استخدام مزية البحث باللغة الطبيعية للعثور على الصورة التي تبحث عنها بسهولة.

كيفية تفعيل مزايا Apple Intelligence؟

بعد تثبيت الإصدار التجريبي للمطورين iOS 18.1 في هاتفك انتقل إلى تطبيق الإعدادات، وستجد هناك خيارًا يُسمى Apple Intelligence انقر فوقه، ثم انقر فوق (الانضمام إلى قائمة انتظار Apple Intelligence) Join the Apple Intelligence waitlist، وبعد بضع ساعات، ستتمكن من الوصول إلى مزايا Apple Intelligence في هاتفك.