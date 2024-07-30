ميتا تعلن نموذجها الجديد المفتوح المصدر SAM 2

أصدرت ميتا نموذجها الجديد لتجزئة الصور والفيديو SAM 2، كما أنها فتحت مصدر النموذج والتعليمات البرمجية ومجموعة البيانات.

وفي شهر أبريل 2023، قدمت الشركة SAM، وهو نموذج لتجزئة الصور جلب تحسينات كبيرة في الجودة.

وتطرح ميتا الآن SAM 2. ودربت الشركة SAM على 11 مليون صورة مع تحسينه لتجزئة الصور، في حين دربت SAM 2 على بيانات الفيديو ويمكنه تقسيم كل من الصور والفيديو.

ووفقًا لشركة ميتا، تعمل تجزئة الفيديو بطريقة موثوقة حتى مع الفيديو ذي الجودة المنخفضة أو عندما تكون الكائنات محجوبة جزئيًا.

ودربت ميتا SAM 2 على مجموعة بيانات SA-V الجديدة، وهي أكبر مجموعة بيانات لتجزئة الفيديو متاحة للعامة حتى الآن.

وتقول الشركة إن SA-V تحتوي على 50900 مقطع فيديو مع 642600 تعليق توضيحي. وتضع SA-V معيارًا جديدًا لبيانات التدريب مع ما يقرب من 200 ساعة من الفيديو المشروح.

وساعد نظاما SAM في إنشاء مجموعة البيانات، إذ استخدم ميتا نظام التعليقات التوضيحية Data Engine مع التعليقات التوضيحية البشرية، وهو نظام يمكنه تصنيف مقاطع الفيديو بطريقة أسرع بما يصل إلى 8.4 مرة من الأنظمة الأخرى.

واستخدم المعلقون SAM 2 بطريقة تفاعلية لتسمية مقاطع الفيديو، مع استخدام البيانات الجديدة لتحديث SAM 2.

ويعتمد SAM 2 على النموذج السابق القائم على المحولات مع وحدة ذاكرة تخزن معلومات الكائنات والتفاعلات السابقة عبر إطارات الفيديو، مما يتيح للنموذج تتبع الكائنات عبر تسلسلات طويلة والاستجابة لإدخال المستخدم.

وفي التجارب، أظهر SAM 2 دقة تجزئة فضلى مع تفاعلات أقل بثلاث مرات مقارنةً بالطرق السابقة.

وتقول ميتا إن النموذج الجديد يتفوق على أحدث ما توصلت إليه المعايير الحالية لتجزئة كائنات الفيديو، وهو أسرع بست مرات في تجزئة الصورة مقارنةً بنموذج SAM.

ووفقًا لشركة ميتا، يجب أن يكون SAM 2 قويًا فيما يتعلق بلون البشرة والعمر، مع الحد الأدنى من التقلبات بين الجنسين. وتبلغ سرعة الاستدلال ما يصل إلى 44 إطارًا في الثانية، مما يقترب من الأداء في الوقت الفعلي.

ويرى الباحثون أن SAM 2 يُعد تقدمًا مهمًا في الرؤية الآلية التي قد تزيد البحث والاستخدامات، مثل الروبوتات التي يمكنها التحرك والتفاعل مع العالم الحقيقي بطريقة موثوقة، أو تمكين تأثيرات الفيديو في نماذج فيديو الذكاء الاصطناعي التوليدي.