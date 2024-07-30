مقارنة بين هاتفي Xiaomi Mix Flip و Galaxy Z Flip6

يزداد التنافس بنحو كبير في سوق الهواتف القابلة للطي، فقد أصبحت العديد من الشركات تطلق طرزًا جديدة تتمتع بمزايا متقدمة، وقبل أسبوعين كشفت شركة الهواتف الذكية الصينية العملاقة شاومي عن هاتفها القابل للطي الجديد Xiaomi Mix Flip، وقبل إطلاق هذا الهاتف بأسبوع كانت سامسونج قد أعلنت هاتفها القابل للطي رأسيًا الجديد Galaxy Z Flip6.

يُعدّ كلا الهاتفين من أبرز وأحدث الهواتف القابلة للطي التي تُعد مناسبة لمحبي الهواتف الصغيرة الحجم، فإذا كنت ترغب في شراء هاتف قابل للطي رأسيًا ففكر في اختيار واحد من هذه الهواتف، وستساعدك المقارنة التالية بين هاتفي Xiaomi Mix Flip و Galaxy Z Flip6 في اختيار الطراز المناسب لك:

1- يحتوي هاتف Xiaomi Mix Flip على شاشة خارجية أكبر من شاشة Flip6:

يضم هاتف شاومي Mix Flip شاشة خارجية بمقاس قدره 4.01 بوصات، وتدعم شاشة هذا الهاتف معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتسمح بالوصول إلى مجموعة من الأدوات التي طورتها شركة شاومي، كما ستتمكن من التفاعل مع جميع التطبيقات على الشاشة الخارجية كما هي الحال مع Razr 50 Ultra.

وأما هاتف Galaxy Z Flip6 فيحتوي على شاشة خارجية يبلغ مقاسها 3.6 بوصات وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا ولا تسمح سامسونج بالوصول إلى أي تطبيق تابع لجهة خارجية من الشاشة الخارجية، بل تسمح فقط بعدد قليل من التطبيقات الخاصة بها.

هذا يجعل Mix Flip أكثر تميزًا من هاتف سامسونج عندما يتعلق الأمر بمزايا الشاشة الخارجية، بالإضافة إلى ذلك أضافت شاومي ميكروفونًا ومكبر صوت على غطاء الهاتف؛ مما يسمح لك بالرد على المكالمات دون فتحه، ولا يوجد أي هاتف قابل للطي آخر في السوق يمتاز بهذه المزية.

2- يحتوي هاتف Mix Flip على كاميرات تمتاز بدقة أعلى من دقة كاميرات هاتف سامسونج:

يضم هاتف شاومي Mix Flip كاميرا رئيسية عالية الدقة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 2x، مما يتيح لك تقريب موضوع الصورة دون التحرك من مكانك.

وأما هاتف Galaxy Z Flip6 فيضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

3- يحتوي هاتف Galaxy Z Flip6 على مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي:

يأتي هاتف Galaxy Z Flip6 مزودًا بنظام الذكاء الاصطناعي Galaxy AI من سامسونج الذي ظهر أول مرة في سلسلة Galaxy S24 في وقت سابق من هذا العام.

يتضمن هذا النظام مزايا مثل: نسخ التسجيلات الصوتية وتلخيصها، وترجمة المكالمات الهاتفية لحظيًا، وإعادة كتابة أجزاء من النص بأنماط مختلفة وإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور، وغير ذلك من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة استخدام هواتف سامسونج.

وبالإضافة إلى المزايا التي أطلقت مع هواتف إس24 يتضمن هاتف Z Flip6 مزية Magic Doodle و Portrait Studio، وهي مزايا متوفرة فقط في هواتف سامسونج الجديدة القابلة للطي.

تستخدم مزية Magic Doodle الذكاء الاصطناعي لتحسين شكل الرسومات التي ترسمها بنفسك على الصور وفي الملاحظات لجعلها تبدو احترافية، وأما مزية Portrait Studio فيمكنها تحويل صورك الشخصية إلى شخصيات كرتونية، أو لوحة فنية.

يتمتع Xiaomi Mix Flip ببعض مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل: مزية الترجمة وبعض المزايا الأخرى لكنها ليست كثيرة مثل المتوفرة في هاتف سامسونج القابل للطي.

4- سيحصل هاتف Galaxy Z Flip6 على تحديثات لنظام التشغيل مدة طويلة:

عندما أعلنت شاومي هاتف Mix Flip في الصين، لم تذكر عدد التحديثات التي سيحصل عليها هذا الهاتف لكنها أشارت إلى أنه سيحصل على دعم طويل الأمد، ولكن بالنظر إلى هواتف شاومي المتميزة الحديثة مثل: Xiaomi 14 Ultra، قد يحصل هاتف Mix Flip على الدعم نفسه الذي يشمل ترقيات لنظام التشغيل لمدة أربع سنوات، وتحديثات أمنية لمدة خمس سنوات.

يتفوق هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6 على هاتف شاومي في ذلك؛ إذ سيحصل هذا الهاتف على دعم لتحديثات نظام التشغيل وتحديثات أمنية مدة قدرها سبع سنوات.

5- يُباع هاتف سامسونج بسعر أقل من سعر هاتف شاومي:

تعتزم شركة شاومي إطلاق هاتف Mix Flip في عدد من الأسواق العالمية بعد إطلاقه في الصين؛ إذ ستبدأ بيع الهاتف في الأسواق العالمية في منتصف أغسطس بسعر قدره 1450 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى بكثير من سعر الهاتف في الصين حيث يبدأ سعره من 825 دولارًا أمريكيًا. وأما هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6 فهو متاح للشراء الآن بسعر يبدأ من 1100 دولار أمريكي.