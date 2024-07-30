مايكروسوفت تدعو الكونجرس لحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في التزييف العميق

دعت مايكروسوفت رسميًا الكونجرس الأمريكي لإقرار قانون شامل لمكافحة كافة أشكال التزييف العميق التي تُجرى بالذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى التدخل في الانتخابات أو استهداف الأفراد بنحو غير ملائم.

وأشار رئيس مايكروسوفت، براد سميث، يوم الثلاثاء، إلى أن القطاع التقني والمنظمات غير الربحية قد اتخذت خطوات لمعالجة هذه المشكلة، لكنه أكد أن القوانين ستحتاج أيضًا إلى التطور لمكافحة الاحتيال عبر التزييف العميق.

وحث سميث المشرعين على إقرار قانون مكافحة التزييف العميق “لمنع مجرمي الإنترنت من استخدام هذه التقنية لسرقة الأمريكيين العاديين” على حد تعبيره.

ودعت الشركة الكونجرس إلى تصنيف المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي على أنه “محتوى مفبرك”، وسن قوانين فيدرالية ومحلية تعاقب على إنشاء المقاطع الجنسية الاستغلالية التي تُصنع عبر تقنية التزييف العميق.

وتهدف هذه الإجراءات، بحسب سميث، إلى حماية الانتخابات وإحباط عمليات الاحتيال وحماية النساء والأطفال من الانتهاكات عبر الإنترنت، كما أنها يمكن أن تساعد في “بناء ثقة الجمهور بتقنيات الذكاء الاصطناعي”.

ومن الجدير بالذكر أن الكونجرس الأمريكي يعمل حاليًا على عدة مشاريع لقوانين تهدف إلى تنظيم آلية استخدام التزييف العميق.

وفي حادثة أخيرة، نشر إيلون ماسك، مالك منصة إكس، مقطع فيديو مزيّف تظهر فيه نائبة الرئيس الحالية والمرشحة في الانتخابات، كامالا هاريس، وهي تدلي بتصريحات مهينة تخص الرئيس جو بايدن ومؤهلاتها الخاصة.

ولم يوضّح ماسك أن مقطع الفيديو كان معدّلًا، لكنه أشار لاحقًا إلى أنه كان يهدف إلى السخرية.