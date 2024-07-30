كيف تستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي لتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري؟

طُلب من فريق تابع لقسم الأبحاث في جوجل Google Research في بداية عام 2020 استكشاف أفكار جديدة لمشاريع بحثية تركز في تسريع التخفيف من آثار تغير المناخ. وقد قدم (Dotan Emanuel)، مهندس برمجيات في الفريق فكرة تركز في إشارات المرور ودورها في زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وكيف يمكن التقليل من هذه المشكلة.

بحث Dotan وفريقه في آليات هندسة المرور، ووجدوا أن التوقف والانطلاق على طول الطرق أمر لا مفر منه، لكن يمكن تقليله من خلال تحسين توقيت إشارات المرور. وقال Dotan: سرعان ما أدركنا أن لدينا مزية قوية يمكن للمدن الاستفادة منها؛ وهي: خرائط جوجل وبعد بضعة أسابيع، كان لدينا اقتراح مشروع جاهز.

كان هذا الاقتراح لمشروع يُسمى الضوء الأخضر (Green Light)، وهو مشروع يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات لمهندسي المدن لتحسين توقيت إشارات المرور الحالية والحد من الانبعاثات الناتجة عن التوقف والانطلاق.

يحسن مشروع الضوء الأخضر عمل إشارات المرور لتقليل انبعاثات الغازات من المركبات في المدن، مما يساعد في التخفيف من تغير المناخ وتحسين التنقل الحضري؛ إذ يعد النقل البري مسؤولًا عن كمية كبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة ويمثل مشكلة خاصة عند تقاطعات المدينة حيث يمكن أن يكون التلوث أعلى بمقدار يبلغ 29 مرة من الطرق المفتوحة. وعند التقاطعات، تنطلق نصف هذه الانبعاثات من حركة المرور المتسارعة بعد التوقف.

يعتمد مشروع Green Light على الذكاء الاصطناعي وخرائط جوجل لتحديد اتجاهات القيادة، وفهم شبكات الطرق العالمية، لنمذجة أنماط المرور وبناء توصيات ذكية لمهندسي المرور في المدن لتحسين تدفق المرور.

تشير الأرقام المبكرة إلى إمكانية خفض عدد التوقفات بنسبة تصل إلى 30% وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة قدرها 10%. ومن خلال تحسين كل تقاطع، والتنسيق بين التقاطعات المجاورة، يمكن إنشاء الإشارات الضوئية الخضراء ومساعدة المدن على تقليل حركة المرور المتقطعة.

يُنفذ مشروع Green Light الآن في 70 تقاطعًا في 12 مدينة، و4 قارات، من حيفا في فلسطين إلى بنغالور في الهند إلى هامبورغ في ألمانيا، وفي هذه التقاطعات، انخفض استهلاك الوقود وقلّت نسبة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري فيما يصل إلى 30 مليون رحلة بالمركبات شهريًا.

يعكس Green Light التزام مركز Google Research باستخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة تغير المناخ وتحسين حياة الملايين في المدن حول العالم.

كيف يعمل مشروع جوجل Green Light؟

فيما يلي نبذة مختصرة عن كيفية عمل مشروع Green Light:

1- فهم التقاطع:

يعتمد Green Light على خرائط جوجل لاستنتاج مَعلمات إشارات المرور الحالية مثل: مدة الانتظار، وطول الدورة ﻻشارات المرور في التقاطع، وغير ذلك.

2- قياس اتجاهات المرور:

يُنشئ Green Light نموذجًا لفهم كيفية تدفق حركة المرور عبر التقاطع. يساعد هذا في فهم أنماط المرور النموذجية مثل: أنماط البدء والتوقف، ومتوسط ​​أوقات الانتظار عند إشارة المرور، والتنسيق بين التقاطعات المجاورة، وكيف يتغير توقيت إشارات المرور طوال اليوم.

3- تطوير التوصيات للمدينة:

باستخدام الذكاء الاصطناعي، يحدد Green Light التعديلات المحتملة لتوقيت إشارات المرور. ويشارك هذه التعديلات كتوصيات قابلة للتنفيذ مع مهندسي المرور في المدينة، ثم يراجع مهندسو المرور في المدينة التوصيات ويوافقون عليها، ويمكنهم تنفيذها بسهولة.

4- تحليل التأثير:

يقيس Green Light عدد التوقفات التي وفرها للسائقين، وتأثيرها في أنماط المرور، ثم يحسب التأثير المناخي لهذه التغييرات. ويشارك هذه المعلومات مع المدينة الشريكة ويستمر في مراقبة أي تغييرات مستقبلية مطلوبة.