كيفية استخدام مزية الذكاء الاصطناعي Portrait Studio في Galaxy Z Fold6

أعلنت شركة سامسونج آخرًا مجموعة من الإضافات الجديدة إلى مجموعة مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، مثل: Draw Assist و Portrait Studio. وتتوفر Portrait Studio في إصدار واجهة المستخدم OneUI 6.1.1 على هاتفي سامسونج Galaxy Z Fold6 وZ Flip 6 القابلين للطي.

تسمح مزية الذكاء الاصطناعي Portrait Studio الجديدة للمستخدمين بتحويل صورهم الشخصية بسرعة وسهولة إلى رسومات بأنماط مختلفة مثل: الرسوم المرسومة بالألوان المائية والرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد وغير ذلك، مع الحفاظ على التشابه مع الصورة الشخصية الأصلية، ويمكن للمستخدمين القيام بذلك في تطبيق المعرض مباشرة.

إليك كيفية استخدام مزية الذكاء الاصطناعي Portrait Studio الجديدة في Galaxy Z Fold6 لتحسين صورك الشخصية ببضع نقرات:

افتح تطبيق الكاميرا واستخدم الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة شخصية، وحاول أن تكون واضحة لتحصل على نتائج جيدة عند تحويلها إلى رسومات. انتقل إلى تطبيق المعرض ( Gallery )، ثم اختر الصورة الشخصية التي التقطتَها آخرًا أو أي صورة شخصية أخرى تريدها. بعد فتح صورتك الشخصية، انقر على أيقونة Galaxy AI التي تظهر كنجوم والموجودة في الجهة السفلية من الشاشة. انقر فوق زر Portrait Studio الذي يظهر في الجهة السفلية من الصورة. مرر عبر الخيارات المتاحة لاختيار النمط الذي تريده. وتتضمن الخيارات ما يلي: الألوان المائية (Watercolour)، والرسم التخطيطي (Sketch) والرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد (3D Cartoon) والقصص المصورة (Comic). بعد اختيار النمط الذي تريده، انقر فوق زر (إنشاء) Generate الأزرق الموجود في الجهة السفلية من الشاشة لإنشاء التصميم الجديد الخاص بك. مرر إلى الجهة اليسرى وإلى الجهة اليُمنى لرؤية جميع الخيارات المختلفة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، ثم انقر فوق (حفظ نسخة) Save Copy لإضافة الصورة الجديدة المصممة بالذكاء الاصطناعي إلى معرض الصور.

بالإضافة إلى مزية Portrait Studio يتضمن هاتف Galaxy Z Fold6 الجديد مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تعزز الإنتاجية والإبداع، ويمكنك تعرّف هذه المزايا بالإضافة إلى جميع المواصفات والمزايا الأخرى التي يتمتع بها هذا الهاتف في مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Galaxy Z Fold6 الجديد من سامسونج“.