كوالكوم تجلب شبكات 5G إلى الهواتف الرخيصة السعر

أعلنت كوالكوم شريحة Snapdragon 4s Gen 2 الهادفة إلى جعل شبكات الجيل الخامس 5G في متناول ما يصل إلى 2.8 مليار مستخدم للهواتف الذكية في الأسواق الحساسة للسعر، ويشمل ذلك الهند وأمريكا اللاتينية.

وكافح المصنعون سابقًا لجذب مشتري الهواتف غير الذكية في الهند، وهي السوق الكبرى الثانية عالميًا للهواتف الذكية، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود هواتف داعمة لشبكات الجيل الخامس بسعر أقل من 100 دولار.

ووفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق IDC، انخفض هذا القطاع في سوق الهواتف الذكية الهندي بمقدار 14 في المئة سنويًا إلى 15 في المئة، مع شحن ما يصل إلى 5.1 ملايين هاتف ذكي في الربع الأول.

وتواصل شاومي الصينية والعلامة التجارية المنفصلة بوكو Poco قيادة هذا القطاع. ونما سوق الهواتف الذكية في البلاد بمقدار 11 في المئة سنويًا ليصل إلى 34 مليونًا، وتهيمن عليه الفئة التي تتراوح قيمتها ما بين 200 دولار و 400 دولار.

وتهدف كوالكوم إلى سد الفجوة في قطاع الهواتف الذكية للمبتدئين بهذه الشريحة الجديدة. وتعتزم شاومي إطلاق أول جهاز لها يعتمد على Snapdragon 4s Gen 2 في الهند في وقت لاحق من هذا العام، حسبما أكدت شركة تصنيع الرقاقات.

وتستكشف شركة الاتصالات الهندية العملاقة Jio تطوير هواتف 5G، نظرًا إلى عدم انتقال ملايين المستخدمين في الدولة إلى الهواتف الذكية.

وتُعد شريحة Snapdragon 4s Gen 2 إصدارًا محدودًا من شريحة Snapdragon 4 Gen 2 التي أطلقتها كوالكوم في شهر يونيو من العام الماضي.

واستنادًا إلى تقنية المعالجة البالغ قدرها 4 نانومتر، تشتمل الشريحة الجديدة ثماني نوى Kryo لوحدة المعالجة المركزية، وتوجد نواتان للأداء تدعمان سرعة تصل إلى 2 جيجاهرتز وستة نوى للكفاءة تدعم سرعة تصل إلى 1.8 جيجاهرتز.

وتفتقر Snapdragon 4s Gen 2 أيضًا إلى دعم شبكات 5G في وضع نشر 5G غير المستقل، وهو منتشر حاليًا على نطاق واسع ويسمح لشركات الاتصالات بتقديم اتصال عالي السرعة باستخدام أصول الشبكة الحالية. وتدعم الشريحة الجديدة بدلًا من ذلك الاتصال من خلال نشر 5G المستقل.

وساعدت إجراءات خفض التكاليف كوالكوم في خفض سعر شريحة Snapdragon 4s Gen 2، مما يسمح باستخدامها في هواتف 5G المستقبلية المنخفضة السعر في الأسواق الناشئة.