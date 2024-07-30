كانفا تستحوذ على منصة جديدة للذكاء الاصطناعي

أعلنت كانفا خططها للاستحواذ على Leonardo.ai، وهي شركة أسترالية ناشئة متخصصة في المحتوى والبحث في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تتطلع الشركة إلى توسيع نطاق مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الاستحواذ بصفته جزءًا من الهدف المتمثل في بناء مجموعة عالمية من أدوات الذكاء الاصطناعي المرئي.

ولم تكشف الشركتان عن الشروط المالية، مع أن الصفقة تشهد حصول كانفا على حق الوصول إلى مجموعة Leonardo.ai من مولدات تحويل النص إلى صورة وتحويل النص إلى فيديو القابلة للتخصيص.

وينضم جميع موظفي Leonardo.ai البالغ عددهم 120 موظفًا إلى كانفا، ويشمل ذلك الفريق التنفيذي.

وقال كاميرون آدامز، المشارك في تأسيس الشركة وكبير مسؤولي المنتجات في كانفا، إن Leonardo.ai تواصل تطوير منصة الويب بصفتها عرض منتج منفصل، بطريقة تشابه مجموعة برامج Affinity الإبداعية التي حصلت عليها كانفا في شهر مارس.

وتستمر Leonardo.ai بالعمل بطريقة مستقلة عن كانفا مع التركيز على الابتكار السريع والبحث والتطوير، المدعوم الآن بموارد كانفا.

وتستمر كانفا بتقديم جميع أدوات وحلول Leonardo.ai الحالية. ويهدف هذا الاستحواذ إلى مساعدة Leonardo.ai في تطوير منصتها وتعميق نمو مستخدميها.

ومن المفترض إدماج تقنية Leonardo.ai ونموذج Phoenix بسرعة في مجموعة منتجات Magic Studio الحالية من كانفا، مثل مولد الصور والفيديو Magic Media.

وبذلت كانفا في الآونة الأخيرة جهودًا لتنويع منصتها باستخدام الأدوات المشابهة لمجموعة البرامج المكتبية، مع أن منصة التصميم المرئي تظل واحدة من أكبر المنافسين لمجموعة منتجات أدوبي الإبداعية.

ويساعد استحواذ كانفا على Affinity في التنافس مع برامج أدوبي، مثل Illustrator و Photoshop و InDesign، كما قد تكون Leonardo.ai بديلًا لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من Adobe Firefly.

وصرحت Leonardo.ai أن نماذجها مدربة باستخدام البيانات المرخصة والمتاحة للعامة والمفتوحة المصدر.

وعانت أدوبي رد فعل عنيفًا تجاه تحديث السياسة الأخير الذي أجبرها على التصريح بأن بيانات المستخدم لن تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للشركة.

وتساعد كانفا المبدعين في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ خصصت ما يصل إلى 200 مليون دولار على مدى السنوات العديدة القادمة للدفع للمبدعين الذين يوافقون على استخدام المحتوى لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

ولدى Leonardo.ai أكثر من 19 مليون مستخدم مسجل، واُستخدمت أدواتها لتوليد أكثر من مليار صورة.

ولدى منصة التصميم فرصة لتصبح بديلًا متناميًا لشركة أدوبي، مع أنها تحتاج إلى التعامل بحذر لتجنب أي تدقيق شبيه بالتدقيق الذي خضعت له أدوبي من المبدعين الذين لديهم تحفظات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي.