عطل مفاجئ في جوجل كروم يعرقل الوصول إلى كلمات المرور

شهد جوجل كروم، المتصفح الأكثر شعبية في العالم، خللًا في مدير كلمات المرور المدمج يوم الرابع والعشرين من يوليو، مما أثّر في ملايين المستخدمين حول العالم الذين يعتمدون على المتصفح لتخزين كلمات المرور الخاصة بهم وإدارتها.

وكانت المشكلة مقتصرة فقط على إصدار M127 من متصفح كروم في نظام التشغيل ويندوز، ولم تؤثر في مستخدمي نظامي التشغيل Chrome OS أو macOS.

وقد واجه المستخدمون مشكلة في الوصول إلى كلمات المرور المخزّنة في المتصفح لمدة تجاوزت 18 ساعة، مما تسبب بإحباط واسع النطاق بين المستخدمين.

وأفادت جوجل بأن الخلل أثّر في ما لا يقل عن 2% من قاعدة المستخدمين الذين تلقوا التحديث، مما يعني أن نحو 15 مليون مستخدم واجهوا صعوبة في الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بهم خلال هذه المدة.

وقدّمت جوجل حلًا مؤقتًا في البداية عبر تشغيل متصفح كروم في أجهزة ويندوز باستخدام أمر معين. وفي وقتٍ لاحق، طُرح تحديث شامل لحل المشكلة كاملةً.

وصرّحت جوجل لمجلة فوربس قائلةً: “نعتذر عن الإزعاج الذي قد يكون سببه انقطاع الخدمة”، وطالبت المستخدمين المتضررين بإعادة تشغيل المتصفح للوصول إلى كلمات المرور بنحو طبيعي. وإذا استمر المستخدمون بمواجهة مشكلات، فقد نصحت جوجل بالتواصل مع الدعم الفني للحصول على مزيد من المساعدة.

وأكّد هذا الخلل أهمية وجود حلول بديلة لتخزين كلمات المرور الهامة، إذ يمكن أن تتسبب مثل هذه المشكلات بتعطيل الوصول إلى الحسابات المهمة. ومع ذلك، فإن جوجل استجابت بسرعة نسبية للمشكلة.