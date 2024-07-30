سوني تطرح ذراع التحكم الجديدة DualSense Astro Bot

تعاونت سوني ومطور ألعاب الفيديو الياباني Team Asobi لإصدار نسخة محدودة من ذراع التحكم Astro Bot DualSense المستوحاة من تصميم سفينة الفضاء Dual Speeder.

وتضيف ذراع التحكم ذات الإصدار المحدود Astro Bot مقابض تحكم وأزرارًا زرقاء، وتتميز بدوائر زرقاء ساطعة اللون عبر لوحة اللمس وتبدو وكأنها تومض في وجهك، وذلك استنادًا إلى المقطع الدعائي.

وتطلق الشركة لعبة المغامرات Astro Bot لجهاز PS5 في تاريخ 6 من سبتمبر، وهي لعبة شبيهة بلعبة ماريو ومستوحاة من شخصية Astro.

وتصف سوني ذراع التحكم بأنها عمل فني حقيقي. وتُعد ذراع التحكم اللاسلكية Astro Bot DualSense بمنزلة تكريم لشخصية الروبوت ذي العيون الزرقاء Astro التي ظهرت أول مرة في مجموعة من ألعاب الواقع الافتراضي المصغرة الصادرة في عام 2013.

وأوضحت سوني أيضًا كيف تستفيد منصة الألعاب الثلاثية الأبعاد القادمة من المزايا العديدة لذراع التحكم DualSense.

وأضاف Team Asobi مجموعة من التفاعلات الجديدة بين ذراع تحكم DualSense ولعبة Astro Bot، إذ زاد عدد العناصر التي يمكنك الشعور بها من خلال ذراع التحكم عبر ردود الفعل اللمسية، مثل الرمل أو الزجاج أو المعدن.

وتحظى جميع عناصر القوة الجديدة بإحساس مميز للاستفادة من القوى الجديدة للبطل بفضل ردود الفعل اللمسية والمشغلات التكيفية.

وتقول سوني إنها منحت كل قوة جديدة في اللعبة المعاملة الخاصة نفسها. ويتضمن ذلك الأداة المصغرة Dual Speeder التي تحول ذراع التحكم حرفيًا إلى سفينة فضاء قابلة للتحكم عن طريق الحركة.

وفي العرض التوضيحي، توجد شمعات إشعال صغيرة يجب عليك سحبها من الأرض في كثير من الأحيان، كما أن المؤثرات الصوتية الصادرة من ذراع التحكم إلى جانب المقاومة المتزايدة ببطء عبر المشغلات توفر شعورًا حقيقيًا.

وتطرح سوني ذراع التحكم للطلب الأولي في تاريخ 9 من أغسطس في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا والبرتغال بسعر قدره 80 دولارًا، ويمكنك أيضًا شراء ذراع التحكم من بائعي تجزئة محددين في العالم في تاريخ 6 من سبتمبر.