خدمات مايكروسوفت 365 تواجه انقطاعًا عالميًا

أفاد العديد من المستخدمين حول العالم بوجود مشكلات في الوصول إلى بعض خدمات مايكروسوفت 365 على مدار الساعات القليلة الماضية.

وأكدت مايكروسوفت حدوث انقطاع في عدة خدمات في مايكروسوفت 365 تمنع المستخدمين من الوصول إليها، وهي تحقق في الوضع حاليًا.

وقالت الشركة في منشور على حساب Microsoft 365 Status الرسمي التابع لها على منصة إكس: “نحن نحقق حاليًا في مشكلات الوصول والأداء المتدهور في عدة خدمات ومزايا في مايكروسوفت 365”.

وتأثرت بعض الخدمات بهذا الانقطاع مثل خدمات Entra و Power Platform و Intune و Microsoft 365 Admin Center، في حين لم تتأثر خدمات أخرى مثل SharePoint Online و OneDrive for Business و Teams و Exchange Online، وفقًا لما ذكرته الشركة.

ولتخفيف المشكلة، أجرت مايكروسوفت تغييرات في تكوين الشبكة مع تنفيذ إجراءات تهدف إلى تحويل المسارات المتأثرة إلى مسارات شبكية بديلة.

ووفقًا لبيانات التتبع من الشركة، فقد أظهرت هذه التغييرات في الشبكة تحسنًا في توفر الخدمات، وهي تواصل مراقبة الوضع لضمان التعافي الكامل لكافة خدمات “مايكروسوفت 365”.

وكانت خدمات “مايكروسوفت 365” قد شهدت انقطاعًا مشابهًا في وقت سابق من هذا الشهر، لذا يتضح أن الشركة بحاجة إلى إعطاء الأولوية لتحسين موثوقية بنيتها التحتية السحابية.

ومن الجدير بالكر أن تكرار الانقطاعات في الخدمات الأساسية للشركة لا يسبب الإزعاج للمستخدمين والعملاء فحسب، بل يثير أيضًا مخاوف بشأن استقرار المنصة، لذا نأمل أن تتخذ الشركة خطوات كبيرة لمنع تكرار مثل هذه المشكلات في المستقبل، خاصةً أنها تؤثر في ملايين الأشخاص حول العالم.