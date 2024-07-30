جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليل الازدحام المروري والحد من الانبعاثات

في خطوة مبتكرة، أطلقت شركة جوجل مشروعًا طموحًا يهدف إلى تقليل الازدحام المروري والحد من الانبعاثات الكربونية.

ويعتمد المشروع، الذي يحمل اسم “الضوء الأخضر“، على قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة حركة المرور عند الإشارات الضوئية.

ويهدف المشروع إلى معالجة مشكلة التوقف الطويل للسيارات عند الإشارات الضوئية، التي تُعد مصدرًا رئيسيًا لتلوث الهواء. ومن خلال تحليل كميات هائلة من البيانات المتعلقة بحركة المرور، يستطيع الذكاء الاصطناعي تحديد الأوقات المُثلى لتغيير إشارات المرور، مما يساهم في تقليل مدة الانتظار.

ويستخدم مشروع جوجل خوارزميات متطورة لتحليل عوامل متعددة مثل كثافة الحركة المرورية، وأنماط السائقين، والظروف الجوية، لتقديم توصيات محددة لتحسين التدفق المروري.

وتظهر هذه التوصيات في تعديل أوقات الضوء الأحمر والأخضر، وتحديد أولويات الممرات المختلفة، وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تُسهم في تقليل الازدحام.

وأظهرت النتائج الأولية للمشروع انخفاضًا ملحوظًا في أوقات الانتظار عند الإشارات الضوئية. وقد أدى هذا إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 10% في بعض المناطق.

ويُنفذ مشروع “الضوء الأخضر” حاليًا في 12 مدينة حول العالم، منها أبوظبي وسياتل ومانشستر وهامبورغ وبودابست وبالي وجاكارتا وريو دي جانيرو.

ويُعد مشروع “الضوء الأخضر” مثالًا حيًا على كيفية استخدام التقنية لحل المشاكل المعقدة التي تواجه المدن.

وبالإضافة إلى فوائده البيئية، يسهم المشروع في تحسين جودة الهواء وتقليل الضوضاء وزيادة كفاءة استخدام الطاقة. كما أنه يوفر الوقت والجهد للمسافرين، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الحياة.

وتخطط جوجل لتوسيع نطاق مشروع “الضوء الأخضر” ليشمل المزيد من المدن حول العالم، كما تعمل الشركة على تطوير تقنيات جديدة لجعل المشروع أكثر كفاءة وفعالية.