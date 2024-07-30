جوجل تجلب ميزة “دائرة البحث” إلى متصفح كروم

تعمل جوجل على إتاحة ميزة “دائرة البحث Circle to Search” في متصفح كروم لأجهزة الحاسوب، وهي ميزة من شأنها أن تحدث طفرة في طريقة البحث باستخدام الصور.

وستتيح الميزة الجديدة، المدعومة بتقنية “عدسة جوجل” Google Lens، للمستخدمين إمكانية البحث عن محتويات الصور ومقاطع الفيديو بسهولة عبر تحديد العناصر المطلوبة برسم دائرة حولها أو “الخربشة عليها” أو تمييزها بلون مختلف.

ومن المقرر أن تتيح جوجل للمستخدمين تفعيل الميزة في أجهزة كروم بوك عن طريق النقر على أيقونة Google Lens في شريط العناوين في متصفح كروم.

وأما في أنظمة ويندوز 11 و macOS، فستكون الميزة مخفية قليلًا، إذ سيتعين على المستخدمين الوصول إليها من خلال قائمة كروم واختيار “البحث باستخدام Google Lens”.

وبمجرد تفعيل الميزة، يمكن للمستخدمين تحديد أي عنصر داخل صفحة الويب، سواء كان جزءًا من صورة أو فيديو، باستخدام دائرة يمكن تغيير حجمها، لتظهر بعدها نتائج البحث عن الصور سريعًا في شريط جانبي داخل علامة التبويب نفسها.

وتُعد هذه الإضافة تحسينًا كبيرًا لمتصفح كروم، إذ سيوفر للمستخدمين طريقة سهلة وسريعة للحصول على معلومات إضافية حول أي عنصر يثير فضولهم في أثناء التصفح. على سبيل المثال: إذا شاهد المستخدم سيارة في خلفية مقطع فيديو وأراد معرفة المزيد عنها، يمكنه ببساطة إيقاف الفيديو، وتفعيل ميزة البحث باستخدام Google Lens، ثم تحديد السيارة لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها.

ومع أن الميزة لم تُطلق بعدُ بنحو رسمي لكافة المستخدمين، لكنها متوفرة الآن في النسخة التجريبية من المتصفح، ومن المنتظر طرحها قريبًا لكافة المستخدمين بعد انتهاء مدة التجربة والتحسين.