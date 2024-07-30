الإمارات تطلق ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي  

أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، الذي يهدف إلى تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك تجسيدًا لرؤية القيادة الرشيدة في تحويل الدولة إلى مركز عالمي لتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتبنيها في مختلف المجالات.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة تسعى إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تطوير بنية تحتية مستقبلية ومنظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات الحيوية، وتوفر ممكنات البيئة المزدهرة وفق أعلى معايير السلامة والخصوصية، وتعزز ثقة المجتمع بهذه التطبيقات.

وأضاف قائلًا: “تقود دولة الإمارات مبادرات تعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتكثف الجهود وتسرع وتيرة العمل، وتواصل تعزيز الشراكات العالمية لوضع المعايير المثلى لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحرص على توفير أفضل أشكال الحماية لحقوق الأفراد والمستخدمين والمجتمعات، وضمان الاستمرارية في تطوير المشهد الرقمي في دولة الإمارات”.

ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي:

يهدف ميثاق الذكاء الاصطناعي إلى بناء مستقبل أفضل من خلال ضمان استخدام هذه التقنية السريعة التطور بشكل آمن وعادل ومسؤول، ويركز في ضمان التأثير الإيجابي والدائم في المجتمعات، ويرسخ مبادئ ومقومات تطبيق أفضل نموذج للذكاء الاصطناعي تشمل تقوية الروابط بين الإنسان والآلة بشكل متناغم ومفيد، والسلامة والعدالة والإنصاف والشمول لتوفير بيئة متكافئة للمجتمع تؤدي إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وضمان شمولها وسهولة إتاحتها للجميع.

كما تتضمن المبادئ خصوصية البيانات والشفافية والرقابة البشرية والحوكمة والمساءلة والتميز التكنولوجي والالتزام الإنساني والتعايش السلمي مع الذكاء الاصطناعي.

ويغطي الميثاق أيضًا مبادئ تعزيز الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل يشمل الجميع، والاستفادة من تقدم الذكاء الاصطناعي بما يضمن الوصول التكنولوجي العادل لجميع فئات المجتمع، كما تشمل المبادئ الامتثال للتشريعات والاتفاقيات السارية في الدولة المتعلقة بتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.

المبادئ الأساسية للميثاق:

يتضمن الميثاق مجموعة من المبادئ الأساسية التي تحكم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الدولة، والتي تشمل:

التركيز على الإنسان: ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان ويعمل على تحسين حياته.

ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان ويعمل على تحسين حياته. الشفافية والمساءلة: ضمان الشفافية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمساءلة عن نتائجها.

ضمان الشفافية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمساءلة عن نتائجها. الأمان والخصوصية: حماية البيانات الشخصية وضمان أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي.

حماية البيانات الشخصية وضمان أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي. العدالة والإنصاف: ضمان أن تستفيد جميع فئات المجتمع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل متساوٍ.

ضمان أن تستفيد جميع فئات المجتمع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل متساوٍ. الاستدامة: ضمان أن يكون تطوير الذكاء الاصطناعي مستدامًا ومراعيًا للبيئة.

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