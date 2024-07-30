إنفيديا تطلق خدمات لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي

أعلنت إنفيديا مجموعة من التحديثات لبرامجها التي تهدف إلى تسهيل استخدام مجموعة واسعة من الشركات للذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأصدرت شركة تصنيع الرقاقات رسميًا ما تسميه NIMs، أو الخدمات المصغرة للاستدلال، وهي بمنزلة حزم برمجية تهتم بمشكلات لوجستية عديدة لازمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لغرض محدد.

وغالبًا ما يتطلب الذكاء الاصطناعي التوليدي تنسيقًا متكاملًا بين الأجهزة والبرامج واسترجاع المعلومات. ولا تتمتع شركات عديدة بالخبرة اللازمة، لذا تحاول إنفيديا فعل ذلك نيابةً عنها مقابل رسوم.

وعرض مؤسس إنفيديا ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ أحدث عروض شركته في مؤتمر Siggraph في دنفر، وهو مؤتمر تكنولوجيا الرسومات.

ويسعى هوانغ إلى إقناع أكبر عدد ممكن من الصناعات بالبدء باستخدام تقنيته وجعل الذكاء الاصطناعي منتشرًا في الاقتصاد.

وأصبحت رقاقات إنفيديا عنصرًا أساسيًا في طفرة بناء أنظمة جديدة تستخدم لدعم حوسبة الذكاء الاصطناعي.

وتضاعفت إيرادات الشركة في العام الماضي، وهي في طريقها للتضاعف مرة أخرى في العام المالي الحالي.

وتوفر إنفيديا البرامج والخدمات ضمن Nvidia AI Enterprise، وهو منتج يكلف ما يصل إلى 4500 دولار لكل معالج رسوميات يُستخدم سنويًا، وصممت الشركة البرامج والخدمات للعمل عبر أجهزتها.

وقالت الشركة: “يُعد NIM حلًا شاملًا لنشر الذكاء الاصطناعي التوليدي المبسط للمطورين، مع أنه مصمم للتطبيقات على نطاق واسع”.

ووفرت إنفيديا نحو 100 خدمة مصغرة للاستدلال للمعاينة، وهي تُصدر الآن الإصدارات المكتملة.

وتعمل خدمات Getty Images Holdings على تحسين إنتاج الصور العالية الدقة من خلال تحسين قدرة البرنامج على فهم المطالبات النصية، في حين يعمل مولد الصور الثلاثية الأبعاد Edify من Shutterstock مع القدرة على الاستجابة للنص أو الصور.

ويستخدم العاملون في مجال المعرفة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في المهام الرقمية، وفقًا لشركة إنفيديا.

ومن أجل نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع، توفر إنفيديا برامج وخدمات تسمح، على سبيل المثال، لمستخدمي نظارة الرأس فيجين برو من آبل بإنشاء عوالم افتراضية.

وقالت إنفيديا إن ما يسمى بالتوائم الافتراضية تُستخدم لمهام، مثل تدريب الحواسيب الروبوتية على التصرف مثل البشر، مما يلغي حاجة المطورين إلى فعل ذلك يدويًا.