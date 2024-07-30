إنستاجرام تقدّم روبوتات دردشة ذكية تجسّد شخصيات صنّاع المحتوى

أعلنت شركة ميتا ميزة جديدة تتيح إنشاء روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الملفات الشخصية في منصة إنستاجرام التابعة لها، في محاولة لزيادة تفاعل المستخدمين، وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو أكبر.

وتُعرف الميزة الجديدة باسم AI Studio، وهي تتيح لصنّاع المحتوى الذين لديهم حسابات احترافية إنشاء روبوتات دردشة مخصصة تحمل شخصياتهم وتكون “امتدادًا لهم” على حد وصف الشركة، كما يمكنها الإجابة عن الأسئلة الشائعة من المعجبين أو المتابعين والدردشة معهم نيابةً عن أصحاب الحسابات.

وتهدف تلك الروبوتات إلى معالجة مشكلة طويلة الأمد لمستخدمي إنستاجرام الذين لديهم أعداد كبيرة من المتابعين، ويصعب عليهم مواكبة سيل الرسائل التي يتلقونها يوميًا.

ويمكن لصنّاع المحتوى تحديد نوعية الأسئلة التي يجب على الروبوت الإجابة عنها، أو المواضيع التي يجب تجنبها، وفقًا لما ذكرته ميتا عبر موقعها الرسمي.

وقال كونور هايز، المسؤول عن ميزة AI Studio في ميتا: “يمكن للمبدعين استخدام تعليقاتهم ومنشوراتهم والنصوص المُفرّغة من مقاطع الفيديو التي نشروها، بالإضافة إلى أي تعليمات مخصصة أو روابط يرغبون في تقديمها حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من الرد نيابة عنهم”.

وأشار مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة حديثة مع وكالة بلومبرغ إلى أن لديه طموحات كبيرة لهذه الروبوتات الذكية، وقال إنه يتوقع ظهور “مئات الملايين” من روبوتات الذكاء الاصطناعي لصنَّاع المحتوى في تطبيقات ميتا.

ومع ذلك، ما زال من غير الواضح إذا كان مستخدمو إنستاجرام سيبدون اهتمامًا بالتفاعل مع الشخصيات الوهمية للمبدعين والمشاهير المفضلين، حتى وإن كانت مستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

وسيكون أيضًا بإمكان كافة مستخدمي إنستاجرام الآخرين إنشاء روبوتات دردشة تحمل طابعًا معينًا لإضافتها إلى ملفاتهم الشخصية، مثل روبوت يركز على الفنون القتالية أو تحضير الطعام أو الحيوانات الأليفة أو الرسم وغيرها من الموضوعات، وهي تختلف عن روبوتات صنَّاع المحتوى والمشاهير في أنها لا تحمل شخصيات أصحابها.

ومن المنتظر طرح تلك المزايا للمستخدمين وصنَّاع المحتوى خلال الأسابيع القادمة.

وتعمل شركة ميتا على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة، وهي تنفق في سبيل ذلك مليارات الدولارات، وتقدم بالفعل روبوت الدردشة الخاص بها Meta AI في المنصات التابعة لها مثل إنستاجرام وواتساب وفيسبوك في بعض الدول.

وكانت ميتا قد أطلقت حديثًا نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد المفتوح المصدر Llama 3.1، الذي يُعد أحدث إصدار من نموذج اللغة الكبير الخاص بها بقدرات متطورة في حل المسائل الرياضية المعقدة وتحليل النصوص الطويلة في وقتٍ قصير وتوليد الصور بدقة عالية.