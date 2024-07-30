أوبو تكشف عن Realme 13 Pro و +Realme 13 Pro

أطلقت أوبو الهواتف الذكية Realme 13 Pro و +Realme 13 Pro، وتراهن العلامة التجارية على معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي من خلال الأجهزة الجديدة.

ويحتوي الجهازان شاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2412×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا مع حافات ضيقة جدًا وتعتيم PWM العالي التردد بمقدار 2160 هرتزًا، وتوفر ما يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع مع حماية Corning Gorilla Glass 7i.

ويتميز الهاتفان بتقنية Pro-XDR التي تحلل محتوى الصورة المرسلة بالكاميرا مع تحسين تأثيرات الصورة لمجموعة كاملة من السطوع والنطاق الديناميكي.

ويعمل الهاتفان بمعالج Snapdragon 7s Gen 2 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 710، وما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4X مع إمكانية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي حتى 12 جيجابايت، إلى جانب مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويتميز الهاتفان بنظام تبريد مكون من 9 طبقات مع غرفة بخار قدرها 4500 ملم مربع ومساحة قدرها 9953 ملم مربع من الجرافيت.

ويعمل هاتفا أوبو الجديدان بواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويحصلان على تحديثين لنظام التشغيل أندرويد و 3 سنوات من التحديثات الأمنية، على غرار هواتف سلسلة Realme Pro السابقة.

ويحتوي +Realme 13 Pro كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني LYT-701 مع ميزة تثبيت الصورة بصريًا، وفتحة عدسة قدرها f/1.88، وعدسة بيريسكوب مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع مستشعر سوني LYT-600، وميزة تثبيت الصورة بصريًا وتقدّم تقريبًا بصريًا قدره 3x، وتقريب مستشعر قدره 6x مع فتحة عدسة قدرها f/2.65، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2.

في حين يحتوي Realme 13 Pro كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني LYT-600 وميزة تثبيت الصورة بصريًا وفتحة عدسة قدرها f/1.88، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2.

ويتميز كلا الهاتفين بكاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع مستشعر من سوني وفتحة عدسة قدرها f/2.45، إلى جانب مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة ومكبرات صوت استريو تدعم تقنية دولبي أتموس والصوت العالي الدقة مع مقاومة الغبار والرذاذ وفقًا لمعيار IP65.

وتشتمل مزايا الكاميرا الذكاء الاصطناعي الفائق الوضوح AI Ultra Clarity الذي يمكنه تحسين الدقة وزيادة وضوح الصور الباهتة، والإزالة الذكية بالذكاء الاصطناعي AI Smart Removal، وتعزيز الصور الجماعية بالذكاء الاصطناعي AI Group Photo Enhance، والتكبير بالذكاء الاصطناعي AI Zoom.

ويستمد الهاتفان الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 80 واطًا في +Realme 13 Pro، في حين تدعم البطارية الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 45 واطًا في Realme 13 Pro.

وتطرح أوبو هاتف Realme 13 Pro بسعر قدره 320 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 350 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 380 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

في حين تطرح أوبو هاتف +Realme 13 Pro بسعر قدره 395 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 420 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 440 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.