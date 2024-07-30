أوبو تطلق ساعتها الذكية Realme Watch S2

أعلنت أوبو ساعة ذكية جديدة تابعة للعلامة التجارية Realme بعد مدة طويلة، وهي Realme Watch S2.

وزودت الشركة الساعة الذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتأتي أيضًا مزودة بوحدة تخزين من أجل تخزين الموسيقى وتشغيلها من خلال الجهاز القابل للارتداء.

وتتميز Realme Watch S2 بقرص دائري بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي حاصلة على شهادة IP68 لمقاومة الماء حتى عمق قدره 5 أمتار.

ويوجد تاج دوار وزر مادي على الجانب الأيمن. وتحتوي الساعة الذكية على شاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 1.43 بوصة وبدقة قدرها 466×466 بكسلًا مع معدل سطوع قدره 600 شمعة في المتر المربع.

كما يوجد محرك وجه للساعة الذكية يولد وجوه ساعة مخصصة باستخدام تقنية تحويل النص إلى صورة بالذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالصحة واللياقة البدنية، زودت أوبو الساعة الذكية Realme Watch S2 بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب ومستشعر SpO2 والنوم ومتعقب الدورة الشهرية للنساء. وتدعم الساعة الذكية التعرّف التلقائي على أكثر من 100 وضع رياضي. ويأتي الجهاز القابل للارتداء أيضًا مزودًا بتذكير بالجلوس والترطيب.

وتتميز Realme Watch S2 بمحرك الذكاء الاصطناعي Super ومساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي المدعوم من ChatGPT 3.5.

ويمكنك إعطاء أوامر صوتية واستعلامات نصية عبر تطبيق Realme Link. وتوفر الساعة الذكية تجربة واجهة مستخدم سلسة وواضحة.

وتوجد مساحة تخزين داخلية قدرها 4 جيجابايت لتشغيل الموسيقى دون الاتصال بالهاتف الذكي، كما أنها مجهزة بشريحة بلوتوث مزدوجة الوضع ومكبرات صوت مدمجة وميكروفون لإجراء مكالمات واضحة.

ويحتوي الجهاز على مزايا، مثل الكاميرا والتحكم في الموسيقى وتذكيرات بالأحداث وتحديثات الطقس والمزيد.

وتستمد ساعة أوبو الذكية الطاقة من بطارية بسعة قدرها 380 ميلي أمبير توفر ما يصل إلى 20 يومًا من الاستخدام وأكثر من 14 يومًا في الوضع القياسي.

وتطرح أوبو الساعة الذكية Realme Watch S2 باللونين الأسود والفضي، وبسعر خاص للطلب المبكّر قدره 65 دولارًا بدلًا من 120 دولارًا للنسخة المزودة بحزام الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الرمادي، و 60 دولارًا بدلًا من 95 دولارًا للنسخة المزودة بحزام السيليكون باللون الأسود والفضي.

كما أعلنت أوبو إطلاق أحدث سماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds T310 التي تستهدف المستهلكين المهتمين بالميزانية الذين يبحثون عن مزايا، مثل إلغاء الضوضاء والصوت الغامر.

وتتميز سماعات الأذن هذه بمحرك جهير ديناميكي بقياس قدره 12.4 ملم وصوت مكاني بزاوية قدرها 360 درجة وتأثيرات صوتية ديناميكية لتجربة صوتية محسنة.

وتوفر Realme Buds T310 ما يصل إلى 46 ديسيبل من إلغاء الضوضاء الهجين مع ثلاثة ميكروفونات عبر كل سماعة أذن للاتصال الصوتي الواضح.

كما أنها توفر أيضًا تقليلًا للضوضاء قابلًا للتعديل عبر ثلاثة مستويات، مع التقليل العميق لضوضاء المكالمات بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ومن ناحية عمر البطارية، توفر سماعات الأذن ما يصل إلى 40 ساعة من وقت التشغيل الإجمالي دون تشغيل ANC.

ومع تشغيل ANC، يمكن أن توفر سماعات الأذن وقت تشغيل إجماليًا يبلغ نحو 26 ساعة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة الشحن السريع التشغيل لمدة قدرها 5 ساعات من خلال مدة قدرها 10 دقائق من الشحن.

وزودت أوبو سماعات الأذن بتقنية البلوتوث 5.4 وتوفر زمن وصول منخفضًا للغاية يصل إلى 45 ميلي في الثانية للألعاب.

وتشمل المزايا الأخرى عناصر التحكم باللمس، والاتصال المزدوج بالجهاز، وخيارات التخصيص عبر تطبيق Realme Link، كما أن سماعات الأذن مقاومة للغبار والماء وفقًا لمعيار IP55.

وتطرح أوبو سماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds T310 بسعر خاص للحجز المبكر قدره 30 دولارًا، في حين يصل سعرها بعد ذلك إلى 50 دولارًا.