أبطال أولمبياد باريس 2024 يلتقطون سيلفي الفوز بهاتف Galaxy Z Flip6

وفّرت شركة سامسونج هاتفها الجديد Galaxy Z Flip6 لأبطال الأولمبياد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك لالتقاط صور “سيلفي الفوز” من فوق منصات التتويج لأول مرة.

وجاءت هذه الخطوة تزامنًا مع انطلاق الألعاب الأولمبية، إذ تقدم سامسونج بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية هاتف Galaxy Z Flip6 للرياضيين الفائزين بالميداليات لاستخدامه في توثيق لحظات فوزهم لالتقاط صور “سيلفي” ثم نشرها مباشرةً عبر بوابة Athlete365 الإلكترونية. ومن خلال هذه البوابة، يمكن للجماهير حول العالم متابعة الصور، ومشاركة الفرحة مع الأبطال الفائزين.

ومن الجدير بالذكر أن القوانين الرسمية تمنع الرياضيين من تصوير مقاطع فيديو لأنفسهم في أثناء وجودهم على منصة التتويج، لكن هذه المبادرة تتعلق بالتقاط الصور فقط، مما يجعلها خطوةً غير مسبوقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكة سامسونج مع اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية، مما يضيف بعدًا جديدًا للترويج لمنتجاتها.

وتحدّثت رايسا ليل، عضو فريق سامسونج جالاكسي والممثلة للبرازيل في رياضة التزلج على الألواح، عن تجربتها قائلةً: “لقد كان أمرًا رائعًا أن أشارك لحظة تحقيق حلم الفوز بميدالية مع جمهوري وعائلتي وأصدقائي حول العالم من خلال منظوري الخاص. لم يكن هذا فقط توثيقًا للحظة لن أنساها، بل احتفالًا بالروح الرياضية مع زملائي الفائزين، ونحن نلتقط صورة سيلفي الفوز معًا على المنصة”، بحسب ما ورد في البيان الصحفي الرسمي الصادر عن سامسونج.

وتُعد هذه خطوة ذكية من الناحية التسويقية، إذ تتجه أنظار الملايين حول العالم نحو متابعة الألعاب الأولمبية، مما يثير الفضول بشأن الهاتف الذي يستخدمه الأبطال خلال لحظات تتويجهم، وخاصةً أن هذه الصور تُلتقط باستخدام شاشة الغطاء الخارجية للهاتف.

وكانت سامسونج قد سلّمت نحو 17 ألف رياضي إصدارًا خاصًا من هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip6 المصمم حصريًا للرياضيين المشاركين في الدورة، إذ يحمل تصميمًا خاصًا مع تطبيقات ومزايا مخصصة من أجل دورة الألعاب الأولمبية.