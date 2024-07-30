آبل تعتمد على رقاقات جوجل لتدريب ذكائها الاصطناعي

كشفت ورقة بحثية نشرتها آبل حديثًا أنها اعتمدت على رقاقات الذكاء الاصطناعي من جوجل بدلًا من شركة إنفيديا الرائدة في هذا المجال، وذلك من أجل بناء البنية التحتية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وتدريبها.

ومن المقرر أن توظّف آبل تلك النماذج في تشغيل مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزتها، وتطلق عليها مجتمعةً اسم Apple Intelligence.

ويُعد قرار آبل بالاعتماد على رقاقات جوجل قرارًا لافتًا للنظر، إذ تُنتج شركة إنفيديا رقاقات الذكاء الاصطناعي الأكثر انتشارًا في السوق، وهي تستحوذ وحدها على حصة قدرها 80% من ذلك السوق حاليًا.

وذكرت آبل في ورقتها البحثية أنها استخدمت نوعين من رقاقات المعالجة من جوجل، التي تُعرف باسم Tensor ويُشار إليها اختصارًا بـ TPU. وأوضحت الشركة أنها استخدمت 2048 رقاقة من نوع TPUv5p لبناء نموذج الذكاء الاصطناعي الذي سيعمل في هواتف آيفون والأجهزة الأخرى التابعة لها، في حين أنها استخدمت 8192 رقاقة من نوع TPUv4 من أجل بناء نموذج الذكاء الاصطناعي الذي سيعمل في خوادمها.

وتبيع شركة إنفيديا رقاقاتها وأنظمتها كمنتجات مستقلة، وذلك خلافًا لجوجل التي تمنح عملاءها الوصول إلى رقاقات Tensor من خلال منصتها السحابية Google Cloud Platform، التي تتيح كذلك إمكانية بناء البرمجيات المختلفة من خلالها.

وأفاد مهندسو آبل في الورقة البحثية بإمكانية بناء نماذج أكبر وأكثر تطورًا باستخدام رقاقات جوجل مقارنةً بالنموذجين اللذين سبقت الإشارة إليهما.

يُذكر أن آبل كانت قد كشفت عن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في مؤتمر المطورين WWDC 2024 الذي عُقد في يونيو الماضي، وهي تعمل حاليًا على اختبارها وتجربتها مع المطورين استعدادًا لبدء إطلاقها في وقتٍ لاحق من العام الجاري مع أنظمة التشغيل الجديدة، كما أعلنت عزمها إدماج روبوت ChatGPT الشهير في مساعدها الذكي “سيري”.