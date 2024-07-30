آبل تطلق رسميًا تحديث iOS 17.6 لهواتف آيفون

أصدرت شركة آبل تحديث iOS 17.6 لهواتف آيفون وتحديث iPadOS 17.6 لأجهزة آيباد، وهما تحديثان فرعيان لنظامي التشغيل iOS 17 و iPadOS 17 اللذين صدرا العام الماضي.

ويأتي التحديثان الجديدان بعد شهرين من إطلاق التحديثين السابقين iOS 17.5 و iPadOS 17.5.

وتنصح آبل كافة المستخدمين بتنزيل تحديث iOS 17.6 أو iPadOS 17.6 للأجهزة المؤهلة في أقرب وقت ممكن عن طريق الذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على “عام” ثم اختيار “تحديث البرنامج”، لتنزيل التحديث وتثبيته، علمًا بأن ملف التحديث صغير الحجم، ولا يزيد حجمه على جيجابايت.

ولم تُشر آبل بنحو واضح إلى التغييرات المرفقة مع التحديثين الجديدين، واكتفت بالإشارة إلى أنها أضافت إصلاحات غير محددة للأخطاء مع تحسينات أمنية.

ومن المحتمل أن يكون التحديثان من آخر التحديثات لنظامي iOS 17 و iPadOS 17 باستثناء تحديثات الأمان التي تطلقها آبل باستمرار.

ويُقال إن آبل قد أضافت ميزة جديدة تسمى Catch Up في تطبيق التلفاز، وهي ميزة موجهة لمشجعي الرياضة، وتتيح متابعة الأحداث الرياضية من خلال مشاهدة سلسلة من المقاطع البارزة التي جرت بالفعل خلال الحدث عند الانضمام إلى بث مباشر لمباراة جارية.

وتتوفر تلك الميزة كجزء من خدمة MLS Season Pass، وهي خدمة من آبل تتيح للمشتركين متابعة دوري كرة القدم الأمريكي.

وكانت آبل قد أعلنت حديثًا نظامي iOS 18 و iPadOS 18، ومن المقرر إطلاقهما في شهر سبتمبر المقبل بعد انتهاء المدة التجريبية لهما.

وأطلقت الشركة أيضًا تحديث macOS 14.6 لحواسيب ماك، بالإضافة إلى تحديثات أخرى لساعاتها الذكية وأجهزة التلفاز ونظارة فيجن برو.