آبل تطرح المجموعة الأولى من مزايا الذكاء الاصطناعي

أصدرت آبل النسخة التجريبية للمطورين لنظام التشغيل iOS 18.1 و iPadOS 18.1 و macOS Sequoia 15.1، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المجموعة الأولى من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence.

وتتضمن بعض مزايا Apple Intelligence التي تصل مع الإصدار التجريبي سيري بتصميم محدث والقدرة على الحفاظ على السياق عبر طلبات متعددة، ومزايا البريد الجديدة، مثل الرد الذكي وملخصات البريد الإلكتروني، والبحث باللغة الطبيعية في الصور، وتعديلات أخرى.

وذكرت وكالة بلومبرغ أنه من المرجح أن تطرح آبل بعض مزايا Apple Intelligence في وقت لاحق، على أن يستمر الطرح حتى عام 2025.

ومن أجل تثبيت هذه التحديثات، تحتاج إلى آيفون 15 برو أو آيفون 15 برو ماكس، أو لنظام مزود بشريحة Apple Silicon لأجهزة آيباد وماك.

بمجرد تثبيتها، يجب على المستخدمين الانضمام إلى قائمة الانتظار من قائمة الإعدادات في أجهزتهم وانتظار إشعار يفيد بأن التحديث جاهز للوصول.

وفي الوقت نفسه الذي ظهرت فيه معاينات 18.1 الأولى، أصدرت آبل أيضًا إصدارًا تجريبيًا عامًا ثانيًا لنظام التشغيل iOS 18، مع بعض المزايا التي شوهدت في الإصدار التجريبي الأخير للمطورين، مثل دعم RCS عبر شركات اتصالات إضافية، ومجموعة جديدة من خلفيات CarPlay، والقدرة على استخدام أدوات الوضع المظلم أثناء الوجود في الوضع الفاتح.

وأعلنت آبل أول مرة مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة إلى آيفون وآيباد وماك خلال مؤتمر المطورين العالمي في شهر يونيو. وأصدرت النسخة التجريبية العامة من iOS 18 في 15 يوليو.

ولم تطرح آبل عادةً الإصدارات التجريبية لمتابعة تحديثات البرامج قبل الإطلاق العام للإصدار الأولي الذي من المفترض أن يصاحب إطلاق آيفون 16 هذا الخريف.

ويساعد تقسيم تحديثات الذكاء الاصطناعي والبدء باختبارها مع المطورين الآن في تلافي الأخطاء واختبار المزايا قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع، دون أي احتمال للتأثير في إطلاق الهواتف والأجهزة اللوحية عندما تبدأ بالشحن مع نظام التشغيل iOS 18 و iPadOS 18.

وتتضمن النسخة التجريبية للمطورين مظهر سيري جديدًا يجعل حافة الهاتف متوهجة مع تحسينات أخرى على سيري، مثل القدرة على فهم الأوامر عندما يتعثر المتحدث في كلماته.

ويستطيع سيري الآن الإجابة عن أسئلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها المتعلقة بمنتجات آبل، مع تحسين البحث عن الصور وإنشاء الأفلام.

كما توفر النسخة التجريبية ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي للبريد والرسائل ونسخ البريد الصوتي، إلى جانب أدوات الكتابة وخدمة توليد النصوص من آبل.