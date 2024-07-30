العاشرة تك
آبل تطرح المجموعة الأولى من مزايا الذكاء الاصطناعي
في أخبار اليوم:
- الحكومة الرقمية تطلق مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي لعام 2024
- كاوست تطور نموذج ذكاء اصطناعي لتشخيص الأمراض الجلدية
- جوجل تختبر تعديل الصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي
- آبل تطرح المجموعة الأولى من مزايا الذكاء الاصطناعي
- سوني تطرح ذراع التحكم الجديدة DualSense Astro Bot
- أودي تعرض سيارة “grandsphere” الكهربائية في متحف المستقبل
- إنستاجرام تقدّم روبوتات دردشة ذكية تجسّد شخصيات صنّاع المحتوى
- آبل تعتمد على رقاقات جوجل لتدريب ذكائها الاصطناعي