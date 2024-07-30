آبل تختبر ميزة تسجيل المكالمات الهاتفية في آيفون

أطلقت آبل الإصدار التجريبي من تحديث iOS 18.1 للمطورين الذي يأتي محمّلًا بمجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، ومنها ميزة تسجيل المكالمات الهاتفية وتحويلها إلى نصوص.

ويمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي استخدام تلك الميزة بالنقر على زر “التسجيل” الجديد في الزاوية العليا اليسرى من شاشة المكالمة للاحتفاظ بتسجيل صوتي للمكالمة.

وعند تفعيل الميزة، سيسمع كافة المتصلين رسالة تفيد بأن “هذه المكالمة تُسجّل حاليًا”. وبعد ذلك، يبدأ تطبيق الهاتف تسجيل المكالمة مع إنشاء تفريغ نصي لها يظهر تلقائيًا في تطبيق الملاحظات، علمًا بأن الطرف الآخر في المكالمة لا يمكنه رفض التسجيل أو إيقافه بعد الإخطار الصوتي وبدء التسجيل، وإذا لم يرغب في التسجيل، يتعين عليه فقط إنهاء المكالمة.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى المكالمات المسجلة في تطبيق الملاحظات، حيث يمكنهم إعادة الاستماع إلى المكالمة، وعرض التفريغ النصي الكامل لها مع الحصول على ملخص للنص دون الحاجة إلى إعادة الاستماع إلى كامل المكالمة.

وعرضت آبل ميزة تسجيل المكالمات الهاتفية في هواتف آيفون أول مرة خلال مؤتمرها العالمي للمطورين WWDC 2024 في يونيو الماضي.

ويمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة عند الاتصال بطبيب للاحتفاظ بكافة ملاحظاته، أو عند إجراء المقابلات الصحفية عبر الهاتف، أو عند التواصل مع شخص في العائلة يبلغك بما يجب عليك شراؤه من المتجر، وغيرها من المواقف.

وكانت آبل تمنع تسجيل المكالمات في هواتف آيفون لأسباب تتعلق بالخصوصية والقوانين والتشريعات المختلفة حول العالم، إذ يتطلب تسجيل المكالمات موافقة كافة الأطراف في بعض الأماكن، وقد يكون غير قانوني في أماكن أخرى.

وتشمل مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى من آبل – التي تطلق عليها اسم Apple Intelligence – أدوات للكتابة وتوليد النصوص وتلخيصها والتدقيق اللغوي وتحسين الأسلوب، وأدوات توليد الصور والوجوه التعبيرية وتحرير الصور، وتحسين قدرات المساعد الشخصي سيري في فهم اللغة الطبيعية وتنفيذ المهام مع إمكانية الكتابة والدردشة بعد إدماج ChatGPT من شركة OpenAI.

يُذكر أن هذه المزايا ستكون متاحة فقط في هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، بالإضافة إلى هواتف آيفون 16 القادمة.