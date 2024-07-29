Rollme تطلق خاتمًا ذكيًا بهيكل من التيتانيوم

أطلقت رولمي Rollme أحدث خواتمها الذكية، ويتميز هذا الخاتم الذكي R3 بجزء خارجي متين من سبائك التيتانيوم وبطانة من راتنج الإيبوكسي المضاد للحساسية، مما يجعله خفيفًا للغاية بوزن قدره 4 جرامات فقط.

وأصبحت الخواتم الذكية بمنزلة المنتج القابل للارتداء الجديد مع إطلاق شركات عديدة نماذج منافسة، مع أن معظمها مرتفع السعر إلى حد ما.

ويأتي خاتم سامسونج Galaxy Ring بسعر قدره 400 دولار، ولا يزال سعر خاتم Oura من الجيل الثالث الذي يبلغ عمره الآن ثلاث سنوات يصل إلى 300 دولار.

ويوضح نموذج Rollme الجديد أن الخواتم الذكية لا يجب أن تكون مرتفعة السعر، إذ تستطيع الحصول على R3 الآن بسعر خاص قدره 90 دولارًا فقط، في حين أن سعره الرسمي يصل إلى 170 دولارًا.

ويوجد نموذجان يسبقانه من الناحية التقنية، مع أن Rollme أطلقت R1 في شهر يناير من هذا العام بسعر قدره 100 دولار، وجاء R2 في شهر مارس بسعر قدره 90 دولارًا.

ويأتي R3 بأحجام متعددة، من 7 إلى 12، لضمان ملاءمة مريحة للجميع، ويمكن الحصول عليه باللون الأسود أو الفضي أو الذهبي.

ويوفر الخاتم الذكي بطارية بوليمر بقوة قدرها 17.5 ميلي أمبير يجب أن تدوم لمدة قدرها 10 أيام من الاستخدام المنتظم.

ويأتي R3 مع حافظة إعادة شحن صغيرة تزيد إجمالي وقت الارتداء إلى 60 يومًا.

ويتميز الخاتم الذكي بمستشعر لمعدل ضربات القلب مزود بالأشعة تحت الحمراء ومصابيح LED حمراء وخضراء يمكنها قياس معدل ضربات القلب وتقلب معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم.

ويمكن استخدام الهاتف لتتبع صحتك وممارسة الرياضة باستخدام أوضاع رياضية متعددة (المشي والجري وركوب الدراجات وما إلى ذلك).

وتقول Rollme إن الخاتم الذكي مصمم لمقاومة الماء حتى عمق قدره 50 مترًا، ويمكنك اصطحابه إلى السباحة وحتى الغطس، ويراقب R3 نومك من خلال اكتشاف النوم العميق والخفيف.

ويوفر الخاتم الذكي حالة استخدام أخرى، وهي التحكم في الإيماءات، إذ يمكنك ضبط إيماءة النقر المزدوج لتشغيل أو إيقاف الصوت مؤقتًا، أو التقاط صورة بهاتفك، أو بدء تسجيل الفيديو، أو الانتقال إلى الصفحة التالية إذا كنت تقرأ كتابًا إلكترونيًا.