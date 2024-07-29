وكالة الفضاء السعودية تطلق مركزًا جديدًا لتصميم المهمات الفضائية

دشّنت وكالة الفضاء السعودية اليوم، مركز تصميم المهمات الفضائية (CDF)، الذي يهدف إلى رفع كفاءة تنفيذ مهمات الفضاء المختلفة، من خلال اعتماد أحدث التقنيات في مجال الهندسة والمحاكاة في مراحل التخطيط والتصميم، مما يساهم في رفع مستوى الجودة وخفض التكاليف، وذلك في خطوة نوعية تعزز مكانتها الرائدة في قطاع الفضاء.

وقد حضر حفل التدشين معالي الدكتور محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، والدكتور فالاناثانمونسامي، نائب الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى نخبة من ممثلي الجهات المحلية والعالمية المعنية بالفضاء.

في إطار سعيها لتنمية القدرات الوطنية في مجالات الفضاء؛ دشنت #وكالة_الفضاء_السعودية بحضور معالي الرئيس التنفيذي @msTamimi #مركز_تصميم_مهمات_الفضاء، وذلك بهدف دعم عمليات التخطيط والتنفيذ للمهمات الفضائية المختلفة، من خلال تطبيق مبادئ الهندسة المتزامنة واغتنام فرص التقنيات التحليل… pic.twitter.com/CQkzy5GUVB — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) July 29, 2024

ويأتي إنشاء هذا المركز كجزء من جهود الوكالة لتعزيز مكانة المملكة في مجال الفضاء، ومساعيها إلى تنمية القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، علمًا بأن المركز سيكون له بالغ الأثر والمساهمة في دعم عمليات التخطيط والتنفيذ للمهمات الفضائية المختلفة من خلال تطبيق مبادئ الهندسة المتزامنة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة في التحليل والمحاكاة، مما يسهم في خفض الوقت المطلوب لإعداد دراسات جدوى لمهام الفضاء بنسبة تصل إلى 75%، وخفض التكلفة المطلوبة لتصميم النظم الفضائية بنسبة تصل إلى 50%.

وأكدت الوكالة اعتمادها دورة حياة المهمات المتكاملة (IML) كمنهجية وإطار عمل لتنفيذ المشاريع والبرامج وتطوير المنتجات المتعلقة بالفضاء، هادفةً من خلالها إلى تحقيق التميز التشغيلي، وتوفير إطار عمل معياري، وتحسين الكفاءة، وتنسيق الأنشطة المختلفة، مما يرسخ علامة التميز للوكالة كمرجع لأفضل الممارسات في إدارة المشاريع الهندسية المعقدة.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الفضاء السعودية تسعى جاهدة إلى تعزيز شراكتها مع الجهات الفاعلة في المجال بشقيها الإقليمية والعالمية، بما يسهم في دعم أنشطة الفضاء بالمملكة، ونمو اقتصاد الفضاء بالقطاعين المحلي والعالمي، وتشجيع الاهتمام بالأنشطة والمهام الفضائية، كأسس حيوية لتعزيز التنمية المستدامة.

سيدعم #مركز_تصميم_مهمات_الفضاء عمليات التخطيط والتنفيذ لمهمات الفضاء المختلفة من خلال تطبيق مبادئ الهندسة المتزامنة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة في التحليل والمحاكاة، مما يسهم في خفض الوقت المطلوب لإعداد دراسات جدوى لمهام الفضاء بنسبة تصل إلى ٧٥٪، وخفض التكلفة المطلوبة لتصميم… pic.twitter.com/0ScoAemHkE — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) July 29, 2024

المزايا الرئيسية لمركز تصميم المهمات الفضائية:

السرعة والكفاءة: تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لتنفيذ المشاريع الفضائية.

تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لتنفيذ المشاريع الفضائية. الابتكار: اعتماد أحدث التقنيات والمنهجيات في مجال الهندسة والمحاكاة.

اعتماد أحدث التقنيات والمنهجيات في مجال الهندسة والمحاكاة. الشراكات العالمية: تعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع الفضاء على مستوى العالم.

تعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع الفضاء على مستوى العالم. التطوير المستدام: المساهمة في تطوير قطاع الفضاء السعودي والعالمي.

وبهذا الإنجاز، تؤكد وكالة الفضاء السعودية التزامها بدفع عجلة التنمية في المملكة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في أن تكون رائدة في مجال الفضاء والابتكار.