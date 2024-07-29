هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تدعو إلى المشاركة في مسابقة “SDG Digital GameChangers” العالمية

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، جميع الجهات الحكومية والخاصة والمهتمين والخبراء في قطاع التقنية للمشاركة في النسخة الثانية من مسابقة (SDG Digital GameChangers Award)، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وقد أشارت الهيئة إلى أن مدة التسجيل في المسابقة تنتهي في يوم 11 من أغسطس 2024. وتهدف هذه المسابقة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للتقنيات الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتكريم الأفكار والحلول المبتكرة التي تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

إذ بينت الهيئة أن المسابقة تقدم اعترافًا عالميًا بالأثر الإيجابي للتقنيات الرقمية، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ تقدم الجوائز بناء على عدد من المحاور التي تشمل:

تمكين الأفراد والمجتمعات.

الابتكار في مجال المناخ والبيئة.

تعزيز النمو الاقتصادي.

بناء مجتمعات سلمية وآمنة.

مشاركتك في النسخة الثانية من مسابقة “SDG Digital GameChangersAward” تصنع الفارق، وتعزز ريادة المملكة عالميا.. للمزيد:https://t.co/ptB3OBcGU4 pic.twitter.com/3XeFWzbiGE — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) July 29, 2024

كما خصصت المسابقة جائزة خاصة للشباب المبدعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا. وأوضحت الهيئة أن الجائزة تستهدف الجهات الحكومية، والخاصة، والأكاديميين، والشباب.

وستعلن (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية) أسماء المرشحين النهائيين للفوز بالجائزة في الأول من سبتمبر 2024، على أن يُكرَّم الفائزون في حفل خاص يعقد في العشرين من سبتمبر 2024 ضمن فعاليات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital)، الذي سيُقام في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وتشجع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية جميع المهتمين بالمشاركة في هذه المسابقة العالمية، التي تُعدّ منصة مثالية لعرض الابتكارات التقنية التي تساهم في تحقيق مستقبل أفضل للجميع.

وللمشاركة في هذه المسابقة العالمية، يمكنك زيارة هذا الرابط.

أهداف مسابقة (SDG Digital GameChangers) : استكشاف المبادرات المبتكرة: تسليط الضوء على دور التقنيات الرقمية في معالجة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تسليط الضوء على دور التقنيات الرقمية في معالجة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تشجيع الابتكار: حث المبتكرين والمؤسسات على تطوير حلول رقمية مبتكرة تساهم في تحسين حياة الناس.

حث المبتكرين والمؤسسات على تطوير حلول رقمية مبتكرة تساهم في تحسين حياة الناس. تبادل المعرفة: توفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات حول أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.

توفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات حول أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة. تعزيز التعاون: تشجيع التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. شروط المشاركة: المشروع: يجب أن يكون المشروع قائمًا على الحلول الرقمية وأن يساهم بشكل مباشر في تحقيق واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.

يجب أن يكون المشروع قائمًا على الحلول الرقمية وأن يساهم بشكل مباشر في تحقيق واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة. الابتكار: يجب أن يكون المشروع مبتكرًا ويقدم حلولًا جديدة للتحديات القائمة.

يجب أن يكون المشروع مبتكرًا ويقدم حلولًا جديدة للتحديات القائمة. التأثير: يجب أن يكون للمشروع تأثير إيجابي ملموس في المجتمع.

يجب أن يكون للمشروع تأثير إيجابي ملموس في المجتمع. الاستدامة: يجب أن يكون المشروع مستدامًا وقابلًا للتوسع.