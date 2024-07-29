هونر تعلن هاتفها الذكي الجديد X60i

أطلقت هونر هاتفها الذكي الجديد X60i خلفًا لهاتف X50i، ويتميز الجهاز بتصميم خفيف الوزن، إذ يزن نحو 172 جرامًا، ويبلغ سمكه 7.18 ملم.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2412×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، مما يوفر ذروة سطوع قدرها 2000 شمعة في المتر المربع مع نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:1:9.

ويتميز هاتف هونر X60i بأنه مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP64 ويحمل علامة SGS السويسرية الذهبية لمقاومة السقوط.

وتشتمل الشاشة أيضًا على ميزة حماية العين ذات التعتيم دون مخاطر، وتدعم شهادة التعتيم الخالي من الوميض والخالي من المخاطر من TÜV Rheinland، ووضع الكتاب الإلكتروني.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6080 مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2، ويوفر الجهاز ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

كما يدعم الجهاز ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية حتى 8 جيجابايت. ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 35 واطًا.

ويتضمن الجهاز كاميرا خلفية ثنائية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وتقريب رقمي قدره 10X بفتحة عدسة قدرها f/1.8، وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.4، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.0.

وتتميز الكاميرا بخاصية AI Eliminating (AI Eraser) لإزالة الأشياء غير المرغوب فيها من الصور.

ويوفر هاتف هونر مستشعر القرب الافتراضي AI INNER BEAUTY من Elliptic Labs لاكتشاف متى يوضع الهاتف على الأذن أثناء المكالمات، مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل الشاشة لمنع اللمسات غير المقصودة والحفاظ على عمر البطارية.

وتشتمل المزايا الإضافية مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة، وتقليل الضوضاء بميكروفون مزدوج، وتعزيز إشارة شبكة الجيل الخامس 5G، والكبسولات الذكية، والبلوتوث 5.1، ومعيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 5، و HONOR Histen Audio.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم HONOR MagicOS 8.0 المبنية بالاعتماد على نظام التشغيل أندرويد 14.

وتطرح هونر هاتفها الجديد بسعر قدره 195 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 220 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 245 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.