مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy Z Fold6 و Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Fold6 و Galaxy S24 Ultra من أحدث هواتف سامسونج، ومن أفضل هواتف أندرويد المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، ويمتازان بالتصاميم الجذابة والشاشات العالية السطوع والدقة والكاميرات الاحترافية، كما يتوفران مع سعة تخزين تصل إلى واحد تيرابايت، وكلاهما يدعمان مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI.

ومع ذلك فإن هناك الكثير من الفروق بينهما، وسنوضح فيما يلي أبرز أوجه التشابه والاختلاف بينهما:

1- يحتوي Galaxy Z Fold6 على شاشة داخلية بمقاس قدره 7.6 بوصات:

إذا كانت مساحة الشاشة ضرورية لك، فلن تجد أفضل من Galaxy Z Fold6. فهو يضم شاشة خارجية بمقاس قدره 6.3 بوصات وشاشة داخلية بمقاس قدره 7.6 بوصات، تمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وبفضل هذه الشاشة ستتمتع بتجربة قراءة مثالية للمقالات والكتب الإلكترونية كما ستتمتع بمشاهدة المحتوى المرئي المتنوع، وقد وعدت شركة سامسونج بأن Z Fold6 سيقدم تجربة ألعاب مطورة مدعومة بتقنية Ray Tracing.

وأما هاتف S24 Ultra فيضم شاشة كبيرة بمقاس قدره 6.82 بوصات، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتوفر تجربة استخدام مميزة.

2- كلا الهاتفين يدعمان مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI:

تتضمن منظومة Galaxy AI العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي المعززة للإنتاجية، ومنها ما هو مخصص لتحسين تجربة التصوير الفوتوغرافي، وغير ذلك. وبنحو عام تعزز هذه المزايا تجربة استخدام هواتف سامسونج وتسهل أداء الكثير من المهام.

تتضمن هذه المزايا مزية الترجمة المباشرة Live Translate التي تسمح لك بالتحدث بسلاسة مع شخص يتحدث لغة أخرى، ومزية البحث Circle to Search ومزية Portrait Studio التي تسمح للمستخدمين بتحرير الصور باحترافية ببضع نقرات فقط. وهناك العديد من المزايا الأخرى التي يمكنك تعرُّفها في مقال: “سامسونج تجلب Galaxy AI إلى هواتفها الرائدة“.

يمكن العثور على جميع مزايا Galaxy AI التي أُطلقت مع سلسلة S24 على Galaxy Z Fold6. وقد حسنت سامسونج هذه المزايا لتعمل بنحو أفضل في شاشة هاتف Fold الكبيرة، مما يزيل أي قيود محتملة في أثناء الاستخدام.

3- كلا الهاتفين يعملان بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المخصص لهواتف سامسونج جالاكسي:

يعمل كلا الهاتفين بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المصمم خصوصًا لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة. ووفقًا لشركة سامسونج يمتاز هذا المعالج بتحسّن بنسبة تبلغ 14% في أداء وحدة المعالجة المركزية وتحسّن بنسبة قدرها 25% في أداء وحدة معالجة الرسومات مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يعمل به هاتفا Galaxy Z Fold5 و Galaxy S23 Ultra. وبفضل هذا المعالج ستلاحظ أن كلا الهاتفين يمكنهما التعامل مع جميع المهام الكثيفة بسلاسة.

4- هاتف Galaxy S24 Ultra أكثر متانة من Z Fold6:

يمتاز Galaxy S24 Ultra بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويتفوق بذلك على هاتف Z Fold6 الذي يتمتع بمقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP48.

وهذا يعني أن Galaxy S24 Ultra يمكنه تحمّل الغمر في المياه العذبة حتى عمق يبلغ مترَا ونصف لمدة تصل إلى 30 دقيقة. ليس هذا وحسب بل إن هذا الهاتف مزود بإطار مصنوع من الألمنيوم من نوع Armour Aluminium وطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Armor تغطي الشاشة، وجميع هذه العوامل تعزز متانة الهاتف وتقلل تعرضه للخدوش.

يتضمن Z Fold6 أيضًا إطارًا من نوع Armour Aluminium ولكن شاشته مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2، وهذا يعني أن Galaxy S24 Ultra أكثر متانة بنحو عام من Z Fold6.

5- يُباع هاتف Galaxy S24 Ultra بسعر أرخص من سعر Z Fold6:

يُباع هاتف Galaxy Z Fold6 بسعر يبدأ من 7299 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بخمسة ألوان، هي: الأسود، والأزرق الداكن، والفضي، والأبيض، والوردي.

وأما هاتف Galaxy S24 Ultra فيُباع بسعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بسبعة ألوان، هي: الأسود، والبنفسجي، والرمادي، والأصفر، والبرتقالي، والأزرق، والأخضر.

يمكنك تعرُّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 في مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Galaxy Z Fold6 الجديد من سامسونج“.

كما يمكنك تعرُّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra في مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Galaxy S24 Ultra الجديد من سامسونج“.