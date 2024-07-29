يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 القابل للطي الجديد مع ترقيات في التصميم والمعالج وتحسينات في مواصفات الشاشة، كما يدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، ويُعدّ من أفضل الهواتف القابلة للطي المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Galaxy Z Fold6 الجديد من سامسونج:

التصميم:

أجرت سامسونج العديد من التغييرات في تصميم هاتف Galaxy Z Fold6 مقارنةً بالطراز السابق، فهذا الإصدار الجديد أخف وزنًا بنحو ملحوظ من Galaxy Z Fold5؛ إذ يبلغ وزنه 239 جرامًا وأما الطراز السابق فيبلغ وزنه 253 جرامًا، كما أنه أرق عند طيه إذ يبلغ سُمكه 13.4 ملم وأما الطراز السابق فيبلغ سُمكه 12.1 ملم، وهذه التغييرات تجعله مريحًا في أثناء الاستخدام.

لم تقتصر التغييرات في التصميم على جعله أرق وأخف وزنًا؛ فهو يتميز بتصميم جديد يحدث فرقًا كبيرًا في المظهر العام. فقد استلهمت الشركة بعض جوانب التصميم من Galaxy S24 Ultra وهي الزوايا المربعة والجوانب المسطحة. وتعزز هذه التغييرات الراحة في أثناء الاستخدام، كما أن الحافات المسطحة والزوايا المربعة تمنح الهاتف مظهرًا عصريًا وأكثر حداثة من الحافات المستديرة.

من ناحية أخرى، أضافت سامسونج إلى الجهة الخلفية طبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2 لحمايتها من الخدوش. وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هذا الهاتف بخمسة ألوان، هي: الأسود، والأزرق الداكن، والفضي، والأبيض، والوردي.

الشاشة:

تأتي الشاشة الخارجية في هاتف Z Fold6، بمقاس قدره 6.3 بوصات وهي من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع؛ مما يسهل رؤية جميع العناصر الظاهرة في الشاشة حتى تحت ضوء الشمس المباشر.

وأما الشاشة الداخلية وهي الشاشة الرئيسية فتأتي بمقاس قدره 7.6 بوصات، وهي من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

توفر هذه الشاشة تجربة مشاهدة ممتعة ومثالية بفضل حجمها الكبير وسطوعها العالي، وتُعد مثالية لبث المحتوى المرئي واللعب بألعاب الفيديو، وتصفح المقالات عبر الإنترنت. وبفضل هذه الشاشة لن تحتاج إلى استخدام أجهزة القراءة الإلكترونية مثل: Kindle؛ إذ ستوفر هذه الشاشة تجربة قراءة مثالية للكتب الإلكترونية.

الكاميرا:

بالنظر إلى أن سامسونج أطلقت واحدًا من أفضل الهواتف المزودة بكاميرات احترافية وهو هاتف Galaxy S24 Ultra الرائد فقد تتوقع مستوى مماثلًا من الجودة في هاتفها القابل للطي الرائد Z Fold6، ولكن الأمر ليس كذلك.

إذ يضم Fold6 الكاميرات الخلفية نفسها الموجودة في الطراز السابق Fold5؛ وهي: كاميرا واسعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل وتدعم التكبير البصري بمعدل يبلغ 3x.

وأما الكاميرات الأمامية فتوجد واحدة في الشاشة الداخلية بدقة قدرها 4 ميجابكسل، وواحدة في الشاشة الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل.

ووفقًا لشركة سامسونج، فإن الكاميرا الفائقة الاتساع تتضمن مستشعرًا جديدًا مع أداء مُحسن في ظروف الإضاءة المنخفضة، ومع ذلك فإن أداء الكاميرا قريب إلى حد كبير من أداء كاميرا هاتف Galaxy Z Fold5، ولا تقدم المستوى العالي نفسه الذي تقدمه كاميرا هاتف Galaxy S24 Ultra.

يمكن للكاميرا الرئيسية في هذا الهاتف التقاط صور واضحة مع إضاءة متوازنة وتظهر درجات الألوان مشبعة بنحو لافت كما هي الحال مع معظم هواتف سامسونج لكنها جميلة وعالية الجودة. وفي ظروف الإضاءة المنخفضة ستحصل على صور واضحة وعالية الجودة أيضًا.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Z Fold6 بالمعالج نفسه الذي يعمل به هاتف Galaxy S24 Ultra وهو معالج Snapdragon 8 Gen 3 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت وما يصل إلى واحد تيرابايت من سعة ذاكرة التخزين الداخلية.

يجمع هذا المعالج بين الأداء المتفوق لوحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات، ووحدة المعالجة العصبية (NPU)، وقد حُسن خصوصًا للتعامل مع مزايا الذكاء الاصطناعي.

يدعم هاتف Z Fold6 شبكات الواي فاي 6E، وشبكات الجيل الخامس 5G وتقنية البلوتوث 5.3 كما يدعم الاتصال بشريحة nano-SIM وشريحة eSIM. ويتمتع بسرعة الأداء ويمكنه أداء جميع المهام الكثيفة بسلاسة عالية، كما يتضمن غرفة تبريد أكبر من تلك المتوفرة في هاتف Z Fold5، لذا فهو مناسب للألعاب الكثيفة ولن يعاني مشكلة ارتفاع درجة الحرارة.

بالإضافة إلى المعالج القوي، يتضمن هاتف Galaxy Z Fold6 الجديد مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز الإنتاجية والإبداع، وأبرزها:

Note Assist: يساعد في تلخيص النصوص وترجمتها وإنشاء ملاحظات الاجتماعات.

يساعد في تلخيص النصوص وترجمتها وإنشاء ملاحظات الاجتماعات. Composer: ينشئ نصوصًا مقترحة بناءً على كلمات مفتاحية بسيطة.

ينشئ نصوصًا مقترحة بناءً على كلمات مفتاحية بسيطة. Sketch to image: يحول الرسومات إلى صور فنية.

يحول الرسومات إلى صور فنية. Gemini: مساعد جوجل الذكي الذي يوفر المساعدة في الكتابة والتعلّم والتخطيط.

مساعد جوجل الذكي الذي يوفر المساعدة في الكتابة والتعلّم والتخطيط. المترجم: يترجم المحادثات لحظيًا ويعرض الترجمات على كلا الشاشتين.

يترجم المحادثات لحظيًا ويعرض الترجمات على كلا الشاشتين. Live Translate: يترجم المكالمات الهاتفية والتطبيقات الخارجية.

يترجم المكالمات الهاتفية والتطبيقات الخارجية. Photo Assist: يحسّن الصور وينشئ محتوى احترافيًا.

يحسّن الصور وينشئ محتوى احترافيًا. ProVisual Engine: يحسّن جودة الفيديو مع مزايا مثل: Instant Slow-mo و Ray Tracing.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Z Fold6 على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال مدة قدرها نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

تستمر بطارية هذا الهاتف بالعمل لمدة قدرها 11 ساعة ونصف من الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 15 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 9 ساعات من تصفح الويب، ولمدة قدرها 7 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 بسعر يبدأ من 7299 ريالًا سعوديًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 الجديد:

Galaxy Z Fold6 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 7.6 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. الكاميرا الأمامية الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 4 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات Wi-Fi 6e وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية 4400 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأزرق الداكن، والفضي، والأبيض، الوردي. الوزن 239 جرامًا. السعر يبدأ من 7299 ريالًا سعوديًا .