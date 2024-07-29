ما دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمان على الطرق والحدّ من الحوادث؟

تتسبب حوادث الطرق بوفاة أكثر من مليون شخص كل عام، ويُعزى ذلك في أغلب الأحيان إلى خطأ بشري أو عطل ميكانيكي، ومن هنا تأتي أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي للحد من الأضرار الجسيمة المرتبطة بحوادث السير، ومن أبرز استخداماته في هذا المجال: المركبات الذاتية القيادة، فهي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم مزايا متعددة مثل: آليات منع الاصطدام ووسائل تعزيز السلامة على الطرق، ومع توقع تجاوز عدد هذه المركبات ملياري مركبة بحلول عام 2050؛ يمكن لهذا النوع من المركبات المساعدة في الحد من الازدحام المروري من خلال التواصل مع بعضها.

في هذا المقال سنتحدث عن دور الذكاء الاصطناعي في مجال النقل، وأبرز التقنيات المعتمدة عليه التي استُخدمت لتعزيز الأمان على الطرق، مع بعض الأمثلة الواقعية.

أولًا: الذكاء الاصطناعي في مجال النقل:

لا يُعد تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال النقل أمرًا جديدًا، فقد أدمجت العديد من الأنظمة الذكية في المركبات والبُنية التحتية للنقل منذ مدة طويلة. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل: التعلم الآلي والرؤية الحاسوبية (computer vision) ومعالجة اللغة الطبيعية (natural language processing)، فتحت آفاقًا جديدة لتطوير حلول أكثر تطورًا وفعالية.

وفيما يلي بعض الطرق التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي في مجال النقل:

أنظمة مساعدة السائق: يمكن لأنظمة المساعدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تقديم مزايا متعددة لمساعدة السائق في أثناء القيادة، مثل: تحذيره عند مغادرة المسار والمساعدة في تجنب الاصطدام والتحكم الذكي في السرعة، مما يقلل احتمال الأخطاء البشرية ويخفف من تأثير الحوادث.

إدارة الحركة المرورية: يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين حركة المرور والتكيف مع الظروف المختلفة وضبط توقيت الإشارات المرورية ديناميكيًا، مما يقلل من الازدحام ويقلل من خطر الحوادث.

التحليلات التنبئية وتقييم المخاطر: يمكن لخوارزميات التعلم الآلي تحليل كميات كبيرة جدًا من البيانات، مثل: بيانات الحوادث خلال مدة طويلة وظروف الطقس وحركة المرور، لتحديد عوامل الخطر المحتملة وتمكين تدابير السلامة الاستباقية.

المركبات الذاتية القيادة: يعد الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من المركبات الذاتية القيادة، فهو يسمح لهذه المركبات بإدراك محيطها واتخاذ القرارات والتنقل بأمان دون تدخل بشري، مما قد يقلل من الحوادث الناجمة عن الأخطاء البشرية.

مراقبة الطرق والصيانة: يمكن استخدام الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة حال الطرق والكشف عن المخاطر المحتملة وتحديد أولويات الصيانة، مما يضمن بنية تحتية أكثر أمانًا لجميع مستخدمي الطريق.

الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي في تعزيز سلامة وأمان الطرق:

يوفر إدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب نظام النقل العديد من الفوائد المحتملة وأبرزها:

تقليل الأخطاء البشرية: من خلال أتمتة مهام معينة وتوفير مزايا متقدمة لمساعدة السائق، يمكن للذكاء الاصطناعي تخفيف تأثير الأخطاء البشرية التي تُعد من الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق.

تحسين حركة المرور: يمكن لأنظمة إدارة المرور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحسين حركة المرور، وتقليل الازدحام الذي يُعدّ من المساهمين في الحوادث.

المساعدة في صيانة الطرق: يمكن لأنظمة مراقبة الطرق وصيانتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحديد المخاطر المحتملة ومعالجتها بنحو استباقي، مثل: الحفر والحطام أو المشكلات الهيكلية، وتحسين السلامة العامة للطرق.

تقديم حلول السلامة الشخصية: يمكن للذكاء الاصطناعي توفير حلول السلامة الشخصية من خلال تحليل سلوكيات القيادة الفردية، وتحديد عوامل الخطر، وتقديم توصيات أو تدخلات مخصصة.

ثانيًا: أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة والأمان على الطرق:

هناك العديد من التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي استُخدمت للمساعدة في تعزيز السلامة والأمان على الطرق والحد من الحوادث، وأبرزها:

تقنية الرؤية الحاسوبية واكتشاف الأشياء:

الرؤية الحاسوبية هي فرع من فروع الذكاء الاصطناعي الذي يمكّن الآلات من تفسير وفهم الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، على غرار الرؤية البشرية، وفي سياق السلامة على الطرق، تُستخدم تقنيات الرؤية الحاسوبية على نطاق واسع لاكتشاف الأشياء وتعرُّف المشاة وراكبي الدراجات واكتشاف علامات المسار وتعرُّف إشارات المرور، وتعدُّ هذه القدرات ضرورية لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) والمركبات الذاتية القيادة، فهي تمكّنها من إدراك محيطها والاستجابة له بدقة.

تقنية التعلم الآلي للتحليلات التنبئية:

التعلم الآلي هو جزء من الذكاء الاصطناعي، ويتضمن تطوير خوارزميات ونماذج إحصائية تمكن الأنظمة من التعلم من البيانات وتقديم التنبؤات أو اتخاذ القرارات دون برمجتها على ذلك بنحو مباشر، وفيما يخص السلامة على الطرق، يمكن تطبيق تقنيات التعلم الآلي لتحديد المخاطر المحتملة، وتقدير احتمالية وقوع الحوادث، وتمكين التدابير الاستباقية.

من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات، مثل: تقارير الحوادث وأنماط المرور وظروف الطقس وسلوك السائق، يمكن لخوارزميات التعلم الآلي الكشف عن الأنماط والارتباطات الخفية التي قد لا تكون واضحة للمحللين البشريين، ثم يمكن استخدام هذه الأفكار لتطوير نماذج تنبئية تقدّر مخاطر الحوادث في سيناريوهات أو مواقع محددة.

تقنية معالجة اللغة الطبيعية:

معالجة اللغة الطبيعية (NLP) فرع من فروع الذكاء الاصطناعي يركز في تمكين الحواسيب من فهم اللغة البشرية وتوليدها. وفي سياق السلامة على الطرق، يمكن تطبيق تقنيات معالجة اللغة الطبيعية على أنظمة مراقبة السائق ومساعدته؛ مما يتيح التفاعلات الذكية بين السائقين والمركبات، إذ يمكن للسائقين من خلال هذه التقنية التواصل مع مركباتهم باستخدام لغتهم الطبيعية؛ وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تعزيز السلامة من خلال تقليل تشتيت انتباه السائق حيث يمكنه إبقاء يديه على عجلة القيادة وعينيه على الطريق في أثناء التفاعل مع أنظمة المركبة.

يمكن أيضًا استخدام معالجة اللغة الطبيعية لتحليل أنماط كلام السائق ونبرته؛ مما قد يؤدي إلى تحديد علامات التعب أو التشتت أو الضعف، بعد ذلك يمكن استخدام هذه المعلومات لإصدار تنبيهات أو البدء بتفعيل تدابير السلامة، مثل: تنشيط أوضاع القيادة الذاتية أو اقتراح أخذ قسط من الراحة.

يمكن أيضًا إدماج تقنية معالجة اللغة الطبيعية مع الرؤية الحاسوبية والبيانات التي تجمعها المستشعرات لتطوير أنظمة مراقبة السائق الشاملة، فمن خلال دمج مصادر بيانات متعددة، يمكن لهذه الأنظمة تقييم الحالة الجسدية والإدراكية للسائق؛ مما يتيح أخذ تدابير شخصية لتعزيز الأمان.

ومع الفوائد العديدة لتقنية معالجة اللغة الطبيعية، فإن التحديات تكمن في التعامل مع اللهجات المختلفة وظروف الضوضاء المحيطة، كما قد تنشأ مخاوف الخصوصية فيما يتعلق بجمع وتحليل بيانات كلام السائق؛ مما يستلزم وجود تدابير لحماية خصوصية البيانات.

ثالثًا: أمثلة على تطبيقات عملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث:

فيما يلي بعض الأمثلة الواقعية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض زيادة الأمن على الطرق والحد من الحوادث:

نظام تسلا أوتوبايلوت:

نظام تسلا أوتوبايلوت (Tesla Autopilot) هو نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) الذي يجمع بين العديد من التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل: الرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي وخوارزميات متقدمة، بهدف تمكين قدرات القيادة شبه المستقلة في مركبات تسلا.

سيارات Waymo الذاتية القيادة:

شركة Waymo التابعة لشركة Alphabet Inc (الشركة الأم لشركة جوجل) هي شركة رائدة في تطوير المركبات الذاتية القيادة بالكامل، وقد حقق برنامجها للسيارات الذاتية القيادة، والذي بدأ كمشروع Google Self-Driving Car Project في عام 2009، خطوات كبيرة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للقيادة الذاتية الآمنة والموثوقة.

قطعت سيارات Waymo الذاتية القيادة أكثر من 35 مليار ميل على الطرق العامة عبر مدن متعددة منذ إطلاقها حتى عام 2022، وتجنبت العديد من الاصطدامات المحتملة وأظهرت قدرتها على التنقل بأمان في ظروف القيادة المعقدة.

جُهزت مركبات Waymo بمجموعة من أجهزة الاستشعار المتطورة، وتعالج المنصة الخاصة بهذه المركبات البيانات من أجهزة الاستشعار لإدراك البيئة، والتنبؤ بسلوكيات مستخدمي الطريق الآخرين، واتخاذ قرارات القيادة.

تقنيات Toyota Safety Sense:

تُعد Toyota Safety Sense مجموعة من تقنيات السلامة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار المتقدمة لتوفير مزايا مساعدة السائق التي تهدف إلى تعزيز السلامة والحد من مخاطر الحوادث.

تتضمن تقنية تويوتا نظام ما قبل الاصطدام الذي يستخدم كاميرا ورادارًا لاكتشاف المشاة والمركبات والعقبات، ويمكنه البدء بتقليل السرعة تلقائيًا للتخفيف من الاصطدامات أو تجنبها.

بالإضافة إلى ذلك هناك تنبيه مغادرة المسار الذي يراقب علامات المسار ويوفر تنبيهات صوتية ومرئية إذا انحرفت السيارة عن مسارها، ونظام تثبيت السرعة الديناميكي الذي يحافظ على مسافة محددة سابقًا بين سيارة تويوتا والسيارة التي أمامها عن طريق ضبط السرعة تلقائيًا، مما يقلل من خطر الاصطدامات.

اعتُمدت تقنيات Toyota Safety Sense على نطاق واسع في مجموعة سيارات تويوتا؛ مما ساهم في تحسين السلامة وخفض معدلات الحوادث، وبحسب بيانات تويوتا، شهدت المركبات المجهزة بنظام Toyota Safety Sense انخفاضًا بنسبة قدرها 92% في الاصطدامات الخلفية مقارنة بالمركبات غير المجهزة بالنظام.