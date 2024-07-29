ما التحولات التي يسببها الذكاء الاصطناعي في متطلبات سوق العمل؟

مع دخول الذكاء الاصطناعي معظم مجالات الحياة؛ زاد طلب وظائف معينة دون أخرى، وأبرزها: وظيفة مطوري البرامج، فهذا المجال من المُتوقع أن يشهد نموًا بنسبة قدرها 25% من عام 2022 إلى عام 2032 وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكية (US Bureau of Labor Statistics).

ووفقًا لتقرير صادر في مايو من شركة McKinsey فإن ما نسبته 65% من المشاركين في البحث يقولون إن مؤسساتهم تستخدم بانتظام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه قبل عام؛ مما يتطلب توظيف أشخاص لوظائف جديدة ناشئة، تمامًا كما هي الحال مع أي ابتكار تكنولوجي جديد، تنشأ وظائف جديدة بسبب ظهوره إذ يحتاج الناس إلى إدارته وإصلاحه ومعرفة كيفية عمله وتدريب الآخرين عليه.

وبنحو عام ستكون التحولات التي يجريها الذكاء الاصطناعي في سوق العمل متمثلة في ظهور وظائف جديدة تمامًا، مع إحداث تغييرات في وظائف موجودة سابقًا.

5 وظائف جديدة ظهرت بسبب انتشار الذكاء الاصطناعي:

فيما يلي 5 أدوار وظيفية جديدة ظهرت بسبب انتشار الذكاء الاصطناعي وزيادة تبني هذه التقنية في الشركات:

1- متخصص في الذكاء الاصطناعي:

متخصص أو مهندس الذكاء الاصطناعي هو شخص مدرب على بناء نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويركز في بناء أنظمة ذكية للشركة.

تُعدّ وظيفة متخصص في الذكاء الاصطناعي من الوظائف الشائعة على موقع ZipRecruiter حيث يبحث العديد من الشركات عن موظفين لديهم خبرة عملية في كتابة الخوارزميات واستخدام واجهات برمجة التطبيقات لتطوير تطبيقات جديدة باستخدام النماذج اللغوية من شركات الذكاء الاصطناعي مثل: OpenAI أو Anthropic.

2- اختصاصي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي:

تتطلب وظيفة اختصاصي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AI ethicist) التعمق في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق أخلاقية، وتعرّف الآثار القانونية والأخلاقية والاجتماعية له بهدف تنفيذ المبادئ التوجيهية لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المؤسسات وتأثيره المحتمل في العالم الخارجي.

3- مسؤول حماية الذكاء الاصطناعي:

تنطوي مسؤوليات هذه الوظيفة على حماية حقوق الملكية الفكرية للشركة ومنع إساءة الاستخدام أو الاحتيال، والتحقق من أن أي أدوات ذكاء اصطناعي طورتها الشركة تعمل بالنحو المقصود وضمن إرشادات الاستخدام المسؤول، على سبيل المثال: التحقق من أن أداة الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها شركة مالية لتقديم نصائح مخصصة بناءً على بيانات حساسة تحافظ على خصوصية وأمان المستخدمين.

4- محلل حلول الذكاء الاصطناعي:

تشبه وظيفة محلل حلول الذكاء الاصطناعي (AI solutions analyst) إلى حد كبير وظيفة مستشار الأعمال التقليدي؛ إذ يساعد المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية عبر مجموعة من المجالات.

5- رئيس الذكاء الاصطناعي:

يترتب على استخدام الذكاء الاصطناعي ظهور أدوار قيادية جديدة، مثل: رئيس الذكاء الاصطناعي (Head of AI) أو رئيس قسم الذكاء الاصطناعي، وتشير هذه الأدوار إلى الشخص الذي يشرف على تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي في الشركة، ويدير عادةً فريقًا يتألف من المهندسين والأدوار المذكورة سابقًا.

أبرز الوظائف التي ستتأثر بالذكاء الاصطناعي:

مع أن العديد من الوظائف الجديدة ستظهر للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، فمن غير المتوقع اختفاء أي وظائف موجودة حاليًا بنحو كامل، وما سيحدث غالبًا أن الموظفين سيقومون بمهام معينة بنحو أقل ويعتمدون على هذه التكنولوجيا للقيام ببعض المهام نيابة عنهم ومن المُتوقع أن تشهد الوظائف الخمس التالية أكبر تأثر بسبب انتشار الذكاء الاصطناعي:

خدمة العملاء:

تمكنت روبوتات الدردشة على مواقع الويب منذ مدة طويلة من الإجابة عن الأسئلة الشائعة الأساسية وربط العملاء بالموظفين البشريين للإجابة عن الاستفسارات الأكثر تعقيدًا، وغالبًا سيستمر هذا الأمر، وستتطور روبوتات خدمة العملاء.

إدخال البيانات:

إن إدخال البيانات من الوظائف الرتيبة والمتكررة؛ وهذا يجعلها مناسبة للأتمتة بواسطة الذكاء الاصطناعي، خاصةً أنه من الممكن إدخال كميات كبيرة من البيانات باستخدام الروبوتات بنحو أسرع من أي إنسان.

الترجمة:

يمكن لروبوت ChatGPT التابع لشركة OpenAI التعامل مع المطالبات المكتوبة بأكثر من 50 لغة و يَعرف روبوت Gemini التابع لشركة جوجل 40 لغة، ونظرًا إلى قدرة روبوتات الدردشة على ترجمة اللغات يتوقع نيك بانكر – مدير الأبحاث الاقتصادية في موقع Indeed – انخفاضًا في طلب المترجمين البشريين في المستقبل، ومع ذلك لا يمكن للذكاء الاصطناعي ترجمة كل شيء بطريقة احترافية.

الكتابة:

تعد الكتابة من المجالات المهددة بسبب الذكاء الاصطناعي، فقد بدأت العديد من الشركات باستخدامه لإنشاء المحتوى بدلًا من الاستعانة بالكتّاب.