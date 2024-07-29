“كاوست” تطور نموذج ذكاء اصطناعي لتشخيص الأمراض الجلدية 

تخيل عالمًا يمكن أن يكون تشخيص الأمراض الجلدية فيه سهلًا مثل التقاط صورة، هذه هي الرؤية وراء (SkinGPT-4)، وهو نموذج ذكاء اصطناعي مبتكر طورته مجموعة من الباحثين في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في المملكة العربية السعودية.

يستفيد SkinGPT-4 من قوة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل: الرؤية الحاسوبية، والنماذج اللغوية الضخمة، لتحليل صور الأمراض الجلدية ومعالجة النصوص؛ لتقديم تشخيصات أولية لمجموعة واسعة من الأمراض، وكذلك تقديم توصيات بالعلاج.

ولكن ما نموذج (SkinGPT-4)، وكيف يعمل، وما مدى دقته في تشخيص الأمراض الجلدية؟

أولًا؛ ما نموذج (SkinGPT-4)، وكيف يعمل؟

تقليديًا، يعتمد تشخيص أمراض الجلد على خبرة طبيب الأمراض الجلدية في فحص الجلد بصريًا، ومع ذلك، قد يكون الوصول إلى أطباء الأمراض الجلدية المؤهلين محدودًا، خاصة في المناطق النائية مثل المناطق الريفية، وهنا يأتي دور (SkinGPT-4)، حيث يهدف إلى سد الفجوة من خلال توفير أداة تشخيص يمكن الوصول إليها بسهولة.

يعتمد نموذج (SkinGPT-4) في عمله على خوارزميات الرؤية الحاسوبية المدربة سابقًا، والنموذج اللغوي الضخم الذي يُسمى (Llama-2-13b-chat)، مما يتيح له معالجة كل من الصور والنصوص.

وقد دُرب النموذج على مجموعة ضخمة من صور الأمراض الجلدية والبيانات الطبية التي شملت المفاهيم السريرية وملاحظات الأطباء، مما أتاح له القدرة على تعرّف الأنماط المعقدة في الصور وتقديم تشخيصات دقيقة.

فعند تحميل صورة للجلد، يحللها النظام باستخدام خوارزميات الرؤية الحاسوبية لتحديد المزايا والأنماط التي تميز كل مرض، ثم يستخدم النموذج اللغوي الضخم لتفسير هذه البيانات وتقديم تشخيص دقيق. ويمكن للمستخدم أيضًا طرح أسئلة على النظام للحصول على مزيد من التفاصيل حول حالته.

ويُعدّ SkinGPT-4 إنجازًا طبيًا و تقنيًا بارزًا، خاصة في المناطق التي تعاني نقصًا في أطباء الأمراض الجلدية، فهو قادر على تحليل صور الجلد وتشخيص مجموعة واسعة من الأمراض الجلدية، بدءًا من الحالات الشائعة مثل حب الشباب والأكزيما ووصولًا إلى بعض الحالات لسرطان الجلد مثل: الميلانوما.

وليس المرضى وحدهم من يستفيدون من هذا النظام، بل الأطباء أيضًا، ففي العيادات المزدحمة يمكن للنظام أن يكون مساعدًا قويًا للأطباء، إذ يمكنه تبسيط عملية التشخيص الأولية، مما يتيح لهم تخصيص المزيد من الوقت والجهد للحالات المعقدة وتقديم رعاية أكثر تخصصًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون SkinGPT-4 مفيدًا بنحو خاص في إدارة الأمراض الجلدية المزمنة، إذ يوفر بيانات دقيقة عن تطور المرض والاستجابة للعلاج، مما يساعد في اتخاذ قرارات علاجية أكثر فعالية، وتعديل خطط العلاج حسب الحاجة.

ويقول (شين جاو) Xin Gao، الأستاذ في علوم الحاسوب والرئيس المشارك لمركز التميز في الصحة الذكية ورئيس منصة المعلوماتية الحيوية في جامعة كاوست، الذي قاد البحث: “إن التحديات التي يواجهها مجال الأمراض الجلدية، مثل التباين الكبير في مظاهر الأمراض والحاجة إلى خبرة متخصصة، كانت الدافع الرئيسي وراء ابتكار نموذج (SkinGPT-4)”.

فقد حدد الفريق البحثي في جامعة كاوست الحاجة إلى مثل هذا الحل بعد إدراك قيود طرق التشخيص التقليدية، وإمكانيات الذكاء الاصطناعي الكبيرة، خاصة نماذج اللغات الضخمة مثل ChatGPT، في تعزيز كفاءة تشخيص الأمراض الجلدية.

كما أكد الدكتور شين جاو، أن هذا النظام يوفر دقة عالية في التشخيص وسهولة في الاستخدام، إذ يتيح هذا الحل المبتكر للمستخدمين تحميل صور جلدهم لتحليلها وتقديم تشخيص أولي وتوصيات علاجية، كما يمكنهم إجراء حوار تفاعلي مع (SkinGPT-4) للحصول على المزيد من التفاصيل.

ثانيًا؛ أهم مزايا نموذج SkinGPT-4:

دقة عالية في التشخيص وذلك بفضل استخدام أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي.

سهولة الاستخدام إذ يمكن للمرضى استخدام النظام ببساطة من خلال التقاط صورة.

تمكين المرضى من مراقبة تطور حالتهم مِن كثب واتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحتهم.

زيادة الوصول إلى الرعاية الصحية خاصة في المناطق النائية التي تعاني نقصًا في أطباء الأمراض الجلدية المؤهلين.

مساعدة الأطباء في تسريع عملية التشخيص واتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة.

ومن أبرز مزايا (SkinGPT-4) أيضًا قدرته على التعلم والتطور المستمر. فالنظام يقوم بتحليل أدائه باستمرار، مستفيدًا من البيانات التي يحصل عليها من تفاعلات المستخدمين وآراء الأطباء. وهذا يعني أن النظام يصبح أكثر دقة وكفاءة مع مرور الوقت.

ولكن من المهم التأكيد أن (SkinGPT-4) ليس بديلًا عن الطبيب، بل هو أداة مساعدة قوية. فخبرة الطبيب لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة في الحالات المعقدة التي تتطلب إجراءات طبية متقدمة.

ثالثًا، ما مدى دقة هذا النموذج الجديد؟

لمعرفة مدى دقة (SkinGPT-4) في تشخيص الأمراض الجلدية، أجرى الباحثون في جامعة كاوست مقارنة بينه وبين نموذج مماثل متعدد الوسائط ومتعدد الأغراض يُسمى (MiniGPT-4). وقد أظهرت المقارنة تفوق (SkinGPT-4) في تعرّف خصائص الأمراض الجلدية وتقديم تشخيصات دقيقة، ويعود ذلك إلى تصميم نظام (SkinGPT-4) القائم على التعلم الآلي، الذي ساعده في تعرّف الخصائص المميزة للأمراض الجلدية بدقة عالية، مما أدى إلى تحسين دقة التشخيص بشكل ملحوظ.

كما أظهرت التجارب التي أجريت على 150 حالة حقيقية، وقام بتقييمها أطباء الجلدية المعتمدون، أن (SkinGPT-4) قادر على تقديم تشخيصات دقيقة لنحو 80% من الحالات. مع ذلك هذه النسبة لا تشير إلى أن النظام يمكنه استبدال الأطباء بل هو أداة قوية تدعمهم في عملهم.

فقد أكد الدكتور (شين جاو) أن (SkinGPT-4) ليس مصممًا لاستبدال أطباء الجلدية بالكامل، بل هو أداة مساعدة مصممة لتسهيل عملية التشخيص. ويقول جاو: “إن طموحنا من تطوير SkinGPT-4 هو تزويد المرضى بالمزيد من المعلومات عن الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القيمة للأطباء في عملية التشخيص”.

وفي الختام، يمكن القول إن (SkinGPT-4) الذي طوره الباحثون في جامعة كاوست، هو مثال حي على أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في مجال الرعاية الصحية، مما يجعل الرعاية الطبية أكثر سهولة وفعالية.

فبفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن لهذا النظام أن يحلل صور الجلد بدقة عالية، ويحدد نوع المرض، ويقدم توصيات علاجية، ويسمح بالتفاعل مع المستخدم لتقديم مزيد من التفاصيل. وبذلك، يوفر النظام أداة تشخيص سريعة وفعالة، متاحة للجميع في أي وقت ومكان، وتسهل التواصل بين المرضى والأطباء.