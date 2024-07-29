جوجل تطرح خدمات أندرويد المشتركة بين الأجهزة

تطرح جوجل الآن المزايا المشتركة بين الأجهزة التي تسهل التنقل بين أجهزة أندرويد، وهي جزء من مبادرة Google Better Together.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت عملاقة البحث الخدمات المشتركة بين الأجهزة أول مرة خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين I/O في شهر مايو.

وتوفر الدفعة الأولى من الخدمات المشتركة بين الأجهزة ميزتين مفيدتين لهواتف أندرويد، وهما Call Casting و Internet Sharing أو Instant Hotspot.

ووفقًا لصفحة دعم الشركة، تتيح لك خدمة Call Casting تحويل مكالمات الفيديو من جهاز إلى آخر باستخدام حساب جوجل نفسه، في حين تتيح لك Internet Sharing تبادل اتصال الإنترنت بين جهازين يستخدمان حساب جوجل نفسه.

وتتطلب كلتا الميزتين تشغيل تقنية البلوتوث. ويمكن تمكينهما عبر الهواتف أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 11 أو الإصدارات الأحدث من خلال الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم الأجهزة والمشاركة وبعد ذلك التوجه إلى خيار الخدمات المشتركة بين الأجهزة.

وفي الوقت الحالي، تعمل ميزة Call Casting مع Google Meet فقط، ويعرض التطبيق قائمة بأجهزتك القريبة التي يمكنك نقل المكالمة إليها، ويمكن استخدامها من خلال الضغط على أيقونة Cast للتبديل من مكالمات الفيديو عبر هاتف أندرويد إلى هاتف أو جهاز لوحي أو متصفح سطح مكتب آخر.

وتعمل ميزة Internet Sharing مع أجهزة كروم بوك وأجهزة أندرويد المسجلة الدخول إلى حساب جوجل، بشرط تمكين البلوتوث وموقع الجهاز، وتتيح لك تبادل الوصول إلى نقطة الاتصال تلقائيًا مع أجهزتك.

وتقترح الشركة استخدام ميزة Auto Hotspot مع أجهزة سامسونج لأن ميزة Internet Sharing لا تعمل مع هواتف سامسونج.

وفي الوقت الحالي، تقتصر الخدمات المشتركة بين الأجهزة على أجهزة أندرويد العاملة بالإصدار رقم 24.28.34 من خدمات Google Play، وهو الإصدار الذي ما زال في المرحلة التجريبية.

وتقول جوجل إن جميع مستخدمي أندرويد المؤهلين سيحصلون على هذه المزايا بمجرد إصدارها.