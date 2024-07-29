جوجل تطرح الإصدار التجريبي الرابع من أندرويد 15

طرحت جوجل الإصدار التجريبي الرابع من أندرويد 15، الذي من المفترض أن يكون الإصدار الرئيسي الأخير قبل إطلاق الإصدار النهائي من أندرويد 15 للجماهير قريبًا جدًا.

ومن المحتمل أن تطلق عملاقة البحث الإصدار النهائي من أندرويد 15 في غضون شهر، مع الأخذ بالحسبان أنه من المقرر حاليًا إطلاق Pixel 9 في تاريخ 13 أغسطس.

ولا يزال لدى جوجل بعض المهام قبل أن يصبح أندرويد 15 جاهزًا تمامًا، ومن المفترض أن يساعد الإصدار التجريبي الأخير في تسريع الأمور.

وكشفت جوجل أيضًا أن هذا هو الإصدار الثاني من Platform Stability، ويعني أنه يمكن للمطورين البدء بإعداد تطبيقاتهم للتكامل التام مع نظام التشغيل أندرويد 15 قبل إطلاقه العام.

ويأتي الإصدار التجريبي الجديد مع تغييرات جديدة بسيطة نظرًا إلى تجاوز الوقت المناسب لإصدار مزايا جديدة.

وتقول جوجل إن التغيير الرئيسي هو إزالة الرموز التعبيرية القديمة التي تركز على PNG لصالح الرسومات المتجهة.

وأطلقت الشركة دعم الرسومات المتجهة أول مرة في نظام التشغيل أندرويد 13، وأصبح حاليًا الخيار الوحيد لهواتف Pixel.

ومع إطلاق أندرويد 15، تصبح الرسومات المتجهة بمنزلة الخيار الوحيد للرموز التعبيرية. وتُعد الرسومات المتجهة قابلة للتطوير ويمكن تكبيرها دون التسبب بتشوه الصورة الرمزية.

وعلاوة على ذلك، تطرح جوجل عددًا كبيرًا من إصلاحات الأخطاء، ويشمل ذلك إصلاحًا مصممًا لمنع أجهزة Pixel 6 من التعطل إذا أعاد المستخدمون ضبط هواتفهم بعد وقت قصير جدًا من تحديث برنامج أندرويد.

ويسمح الإصدار التجريبي الجديد لمالكي Pixel Fold بتسجيل الوجه في Face Lock دون مشكلات عند طي الجهاز أو فتحه.

ويعمل التحديث على إصلاح مشكلة التباين في لوحة الإعدادات السريعة، ويستعيد إعدادات إشعارات التطبيق بعد النسخ الاحتياطي للجهاز.

ويتوفر الإصدار التجريبي الرابع من أندرويد 15 لمجموعة من أجهزة Pixel، وهي:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel tablet

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

ويحصل أولئك الذين يستخدمون Developer Preview أو Beta على تحديث تلقائي عبر الهواء OTA.

ووفقًا لشركة جوجل، قد يستغرق التحديث ما يصل إلى 24 ساعة للوصول إلى جميع هواتف Pixel المؤهلة في برنامج أندرويد التجريبي.