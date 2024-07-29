جوجل تختبر تعديل الصوّر المولّدة بالذكاء الاصطناعي

تعمل جوجل حاليًا على خيارات جديدة تتيح لمساعد الذكاء الاصطناعي Gemini إمكانية تعديل الصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي بنحو سهل.

ووفقًا لما رُصد في الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق جوجل، ستتوفر خيارات لتحرير الصور المُنتَجة بالذكاء الاصطناعي بسهولة من أجل تنقيحها وتحسينها لتلائم توقعات المستخدمين.

ويُعد ذلك التغيير موضع ترحيب وخاصةً للمستخدمين الذين شعروا بالإحباط من نقص خيارات التحرير في “Gemini”.

ويتيح مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini للمستخدمين إنشاء الصور من الأوامر النصية، لكن لا توجد طريقة لتعديل الصورة الناتجة. وفي حال عدم الإعجاب بتفاصيل محددة داخل الصورة، يجب على المستخدم إنشاء صورة أخرى بمطالبات نصية جديدة، مما قد يكون مضيعة للوقت.

ويهدف التحديث القادم إلى حل هذه المشكلة من خلال تقديم طريقتين جديدتين لضبط الصور المُنتَجة بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ إذ ستتيح الطريقة الأولى لـ Gemini فهم الأوامر النصية الطبيعية لتعديل الصور الموجودة. على سبيل المثال: إذا كان المستخدم راضيًا عن الصورة، لكنه يريد تغيير الخلفية فقط، يمكن طلب ذلك من Gemini دون الحاجة إلى إنشاء صورة جديدة بالكامل.

وأما الطريقة الثانية، فهي أكثر سهولة، إذ تتيح للمستخدم استخدام الإصبع أو قلم الكتابة لتحديد الجزء الذي يريد تغييره في الصورة، ثم طلب التعديلات مباشرةً من Gemini، وهذا يلغي الحاجة إلى وصف المنطقة المحددة التي يُراد تعديلها.

وما زالت هذه الميزة قيد التطوير حتى الآن، ولم تُطلَق بنحو نهائي، لكنها إضافة واعدة لإمكانيات “Gemini” تؤكد التزام جوجل بتحسين تجربة المستخدم عبر توفير المزيد من التحكم والمرونة في توليد الصور.

ومن المتوقع أن تكون تلك المزايا مفيدة بنحو خاص للمبدعين المحترفين، والذين يستخدمون الصور المُنتَجة بواسطة الذكاء الاصطناعي بنحو متكرر، مثل الصور المصغرة في يوتيوب أو في المقالات داخل المواقع.