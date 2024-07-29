أودي تعرض سيارة “grandsphere” الكهربائية في متحف المستقبل

أزاحت (أودي) Audi الشرق الأوسط الستار عن رؤيتها المستقبلية للتنقل في المنطقة، وذلك بعرض سيارتها (Audi grandsphere) التجريبية أول مرة في متحف المستقبل في دبي.

وتجسد هذه السيارة السيدان الكهربائية الفاخرة رؤية أودي لمستقبل حلول التنقل، إذ تجمع بين الفخامة والتقنيات المتطورة لتعيد تعريف تجربة القيادة. كما تشكل محطة بارزة أخرى في مسيرة الشراكة بين أودي ومتحف المستقبل.

وتؤكد الشراكة بين أودي ومتحف المستقبل التزام الجانبين بقيم الابتكار والاستدامة والريادة في مجال السيارات الكهربائية. وتُعدّ (grandsphere) مثالًا حيًا على هذه الشراكة، إذ تجمع بين رؤية أودي المستقبلية وتصميم متحف المستقبل المبتكر.

سيارة (Audi grandsphere).. الابتكار والفخامة:

تعيد أودي تعريف تجربة القيادة الفاخرة بسيارتها التجريبية (grandsphere)، فمع تصميمها الانسيابي وطولها الذي يبلغ 5.35 أمتار، تمنح grandsphere ركابها تجربة قيادة استثنائية تحاكي رحلة على متن طائرة خاصة.

وتدعم هذه السيارة قدرات القيادة الذاتية من المستوى الرابع، وهي القدرات التي تحول مقصورتها الداخلية إلى بيئة واسعة ذات عناصر تبهر الحواس؛ دون عجلة قيادة أو دواسات أو حتى الشاشات التقليدية، بينما تتحول المقاعد الأمامية إلى مقاعد مماثلة لمقاعد الدرجة الأولى في الطائرات، موفرة للركاب مساحة كبيرة ورؤية للطريق دون أي عوائق فضلًا عن منظومة رقمية شاملة لجميع المزايا والوظائف.

الشراكة مع متحف المستقبل:

تمثّل سيارة grandsphere أحدث إضافة إلى عائلة سيارات (sphere) من أودي، التي عُرضت جميعها في متحف المستقبل، والتي تقدم رؤية شاملة لمستقبل التنقل الفاخر.

وبعد نجاح طرازات activesphere، و urbansphere، و skysphere، تأتي grandsphere لتؤكد التزام أودي بالابتكار وتطوير تقنيات المستقبل.

وبعرض هذا الطراز، سيكون هو الرابع من فئة (sphere)، الذي يُعرض في متحف المستقبل، وتُبرز هذه الخطوة طموح أودي نحو الريادة في التحول التقني في عالم السيارات ووضع المعايير الجديدة في حلول التنقل المتكاملة.

تأتي مقصورة Audi grandsphere الداخلية بمفهوم تصميمي لافت للأنظار يوفر مساحة خالية لرُكاب الصف الأمامي تتحول معها إلى استراحة للاسترخاء أو العمل أو حتى الاستمتاع بخيارات الترفيه المتنوعة. علاوة على ذلك، تتناغم المنظومة الرقمية للسيارة مع مجموعة كبيرة من الخدمات؛ بدءًا من تصميم المسارات التي تحيط بها المناظر الطبيعية، ووصولًا إلى إدارة حجوزات المطاعم والفنادق. تمتد قدرات القيادة الذاتية في grandsphere كذلك إلى المهام اليومية؛ مثل رَكن السيارة وشحنها، الأمر الذي يمنح الركاب مزيدًا من الراحة والسهولة.

تقدم السيارة أيضًا باقة متنوعة من خيارات نظام المعلومات والترفيه المخصصة، إذ يشمل النظام العديد من خدمات البث، ويقدم محتوى حصريًا للركاب مثل الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية. ويتماشى هذا التركيز على المزايا الشخصية المخصصة الرفيعة المستوى مع رؤية أودي للتطوير المستمر في جانب الفخامة بالإضافة إلى الاعتماد على التقنيات الرقمية.

التكامل بين الفخامة والتكنولوجيا:

ركزت أودي في تصميم (grandsphere) على تجربة الركاب داخل السيارة، وهو التركيز الذي يتجلى في إعادة تصميم مقصورة الركاب لتكون هي المحور الرئيسي في السيارة. ومن ثم فقد جاء التصميم الخالي من عناصر التحكم التقليدية، والمقصورة المفتوحة الفسيحة ليشعر الركاب بالحرية المطلقة والمساحة الكبيرة.

كما تعزز المزايا المبتكرة مثل تحديد المسار وإعدادات الراحة المخصصة حسب الرغبة من تجربة الركاب من أول لحظة يدخلون فيها إلى السيارة.

ويمزج التصميم الخارجي لسيارة grandsphere بين البساطة والديناميكية. فمظهرها العام الانسيابي الشبيه بالسيارات الفاخرة الفائقة الأداء، بالإضافة إلى عناصر تصميم أودي التقليدية يمنح هذا التصميم تأثيرًا بصريًا مدهشًا.

وبفضل نظامها الكهربائي، تمكنت grandsphere من تحقيق تصميم خارجي أنيق ومتناسق، مما أسهم في توفير مساحة داخلية واسعة ومريحة لجميع الركاب.

الشحن السريع:

صُممت سيارة (grandsphere) استنادًا إلى منصة (Premium Platform Electric) – التي تُعرف اختصارًا باسم (PPE) – المصممة خصوصًا للسيارات العاملة بالبطاريات.

وبفضل منصة (PPE) وتقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 800 فولت، تتميز grandsphere بمدى قيادة مذهل يصل إلى 750 كيلومتر بشحنة واحدة.

ويمكن للسيارة بعد شحنها لمدة لا تتجاوز 10 دقائق السير لمسافة تصل إلى 300 كيلومتر، وهي القدرات التي تضمن ملاءمة grandsphere للسفر لمسافات طويلة مواكبة بذلك الراحة التي توفرها محركات الاحتراق التقليدية.

أداء سيارة Audi grandsphere:

تفوقت سيارة (Audi grandsphere) على جميع المنافسين بقوة تصل إلى 530 كيلوواط، وعزم يبلغ 960 نيوتن متر، وقدرة على التسارع من السكون إلى سرعة تبلغ 100 كم في الساعة خلال 4 ثوانٍ وأجزاء من الثانية.

ويوفر أيضًا نظام التعليق الهوائي والأنظمة النشطة المجهز بها الهيكل مستوى استثنائيًا من الراحة والتحكم الديناميكي، وهي العناصر التي تُحول السيارة إلى سيدان فاخرة مثالية للرحلات الطويلة.

وتعليقًا على ذلك، قال ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي لمتحف المستقبل: “أدت شراكتنا مع أودي الشرق الأوسط إلى تحويل الرؤية التي تمزج بين الابتكار والتميز إلى عمل ملموس على أرض الواقع. وقد جاءت إزاحة الستار عن سيارة grandsphere التجريبية متماشية تمامًا مع تطلعات الإمارات العربية المتحدة إلى حلول التنقل المتطور. وهذه السيارة الرائدة لا تُعدّ نموذجًا توضيحيًا فحسب، بل هي أيضًا عمل مبتكر يجسِّد مستقبل وسائل النقل الفاخرة”.

ومن جهته، قال رينيه كونيبيرغ، المدير الإداري لأودي الشرق الأوسط: “يسلط تعاوننا مع متحف المستقبل الضوء على تكريسنا لجهودنا كلها في سبيل الريادة في حلول التنقل المستدام والمتصل. ونحن فخورون بعرضنا سيارات فئة sphere كلها في المنطقة، وهي الخطوة التي تبرهن على أهمية منطقة الشرق الأوسط لأودي، وخصوصًا في طرحنا لرؤيتنا لمستقبل حلول التنقل”.

وأضاف: “تجسد سيارة Audi grandsphere رؤيتنا أيضًا لإعادة تشكيل مفهوم الفخامة من خلال التطورات التقنية. وتشهد هذه السيارة التجريبية على غايتنا الرامية إلى تقديم تجارب قيادة متكاملة ومستدامة من أجل المستقبل. ولدينا حماس كبير يدفعنا إلى مواصلة رحلتنا مع متحف المستقبل، وتخطي كل حدود الممكن في عالم السيارات”.

ويمكن لزوار متحف المستقبل مشاهدة (Audi grandsphere) كجزء من قسم (مستقبلنا اليوم) حتى فبراير 2025. إذ يوفر هذا القسم من المتحف فرصة فريدة لتعرُّف رؤية أودي لمستقبل وسائل التنقل الفاخرة، ويسلط الضوء على الارتباط الوثيق بين أودي وبين متحف المستقبل في إطار جهود دفع عجلة الابتكار والتميز في عالم السيارات.