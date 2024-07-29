آبل تعتزم تأجيل إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي لأجهزتها

أفادت وكالة بلومبرغ في تقرير جديد بأن آبل تعتزم تأجيل مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence حتى تحديث iOS 18.1 الذي ستصدره الشركة في وقتٍ لاحق بعد الإطلاق الأولي لنظام iOS 18.

وبحسب بلومبرغ، فإن آبل ستبدأ اختبار مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مع تحديث iOS 18.1 الذي تنوي إتاحته تجريبيًا للمطورين خلال الأسبوع الجاري.

ومن الجدير بالذكر أن آبل تختبر حاليًا نظام iOS 18 بإصداراته التجريبية دون مزايا الذكاء الاصطناعي حتى الآن.

ويُرجح أن تطلق آبل ميزتي توليد الصور “Image Playground” وتوليد الوجوه التعبيرية “Genmoji” أولًا، على أن تؤجل إطلاق مزايا أخرى مثل مساعد سيري الجديد وإدماج ChatGPT حتى ربيع عام 2025.

واستنادًا إلى ذلك التقرير، لن تطلق آبل مزايا الذكاء الاصطناعي الجديد مع أنظمة iOS 18 و iPadOS 18 في سبتمبر المقبل، كما لن تكون متاحة مع الإطلاق المبدئي لهواتف آيفون 16، لكنها ستُطرح لاحقًا بعد بضعة أسابيع في تحديث منفصل.

وتسعى آبل إلى دفع مبيعات هواتف آيفون 16 القادمة بالترويج لمزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة. ومع ذلك، فإن هناك شكوكًا من المحللين في جدوى هذه المساعي.

وأشار التقرير إلى أن تأجيل إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بآبل إلى تحديث iOS 18.1 سيسمح للشركة بقضاء المزيد من الوقت في إصلاح الأخطاء وتعزيز الاستقرار.

ولا يُعرف حتى الآن إن كانت آبل ستتبع النهج نفسه مع نظام macOS Sequoia الجديد في حواسيب ماك.

وتشمل مزايا Apple Intelligence مجموعة واسعة من المزايا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ومنها أدوات للكتابة وتوليد النصوص والتدقيق اللغوي وتحسين الأسلوب، وأدوات توليد الصور والوجوه التعبيرية وتحرير الصور، وتحسين قدرات المساعد الشخصي سيري في فهم اللغة الطبيعية وتنفيذ المهام مع إمكانية الكتابة والدردشة بعد إدماج ChatGPT من شركة OpenAI.