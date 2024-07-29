آبل تخطط لتبني تقنية جديدة لزيادة السعة التخزينية في آيفون

تسعى شركة آبل إلى اعتماد تقنية جديدة من شأنها أن تسمح بزيادة السعة التخزينية القصوى في هواتف آيفون بحلول عام 2026، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة أبحاث السوق TrendForce.

وفي حال تبني تلك التقنية، سيؤدي ذلك إلى ظهور هواتف آيفون بسعة تخزين قدرها 2 تيرابايت مستقبلًا، مما يضاعف السعة التخزينية القصوى الحالية التي تقدمها آبل في هواتف آيفون.

وأشار التقرير إلى أن التقنية المُستخدمة ستكون تقنية QLC، أو تقنية الخلية الرباعية المستوى (Quad-Level Cell)، وهو نوع من تقنيات التخزين المستخدمة في أجهزة التخزين الصلبة، وهي تتيح إمكانية تخزين 4 بتات من البيانات في كل خلية تخزين فردية، مما يزيد كثافة التخزين، ويسمح بزيادة السعة التخزينية للأجهزة في المساحة الفيزيائية نفسها لذاكرة التخزين.

ومع أن هذه التقنية تؤدي إلى أجهزة تخزين ذات سعة عالية وأسعار معقولة، لكن لها بعض العيوب، إذ تتسم تقنية QLC بسرعة كتابة بطيئة، وكذلك تراجع ملحوظ في قدرة التحمل مقارنةً بالتقنيات السابقة.

ومن المرجح أيضًا أن تعاني ذاكرات التخزين المعتمدة على تقنية QLC مشكلات في العمر الافتراضي والأداء في العمليات الكثيفة الكتابة، مما قد يؤثر سلبًا في تجربة المستخدم.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، أشارت تقارير أخرى أيضًا إلى أن شركة آبل كانت تفكر في التحول إلى تقنية تخزين QLC لهواتف آيفون بسعة تيرابايت.

وقد لا تضع الشركات المصنعة للهواتف الذكية أداء ذواكر التخزين على رأس أولوياتها، لكن القدرات المتزايدة للتصوير الفوتوغرافي والتقاط مقاطع الفيديو تتطلب أداءً متزايدًا باستمرار خاصةً في ذواكر التخزين.

ولا يُعرف حتى الآن كيف تخطط آبل لمعالجة المشكلات المحتملة لذواكر التخزين الجديدة في هواتف آيفون الراقية.