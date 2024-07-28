OpenAI تستعد لإطلاق الوضع الصوتي في ChatGPT

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، أن الشركة تعتزم إطلاق الإصدار التجريبي من “الوضع الصوتي” في مساعد الذكاء الاصطناعي ChatGPT خلال الأسبوع الجاري.

وسيكون الوضع الصوتي متاحًا للمشتركين في “ChatGPT Plus”، ولم يتضح بعدُ إذا كان كافة المشتركين في خطة “بلس” سيتمكنون من الوصول إلى هذه الميزة في وقت واحد، أم ستُطرح تدريجيًا.

ومن المقرر أن يسمح الوضع الصوتي الجديد في ChatGPT للمستخدمين بإجراء محادثات صوتية واقعية معه، وذلك بفضل تقليل وقت الاستجابة بنحو كبير. ويفتح الوضع الصوتي الباب أمام العديد من الاستخدامات في مختلف المجالات، مثل تعلّم اللغات.

وسيأتي الوضع الصوتي مرفقًا بإضافات أخرى مفيدة، مثل الترجمة الفورية بين اللغات، وإنشاء المؤثرات الصوتية في أثناء سرد القصص، وتخصيص أصوات الشخصيات.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان الشركة أداة البحث عبر الإنترنت “SearchGPT“، التي ستجعل الشركة تنافس محركات البحث التقليدية عبر الإنترنت.

وكانت OpenAI قد كشفت عن الوضع الصوتي في شهر مايو الماضي، لكنها دخلت في خلافات مع الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون لاحقًا بسبب تشابه صوتها مع الوضع الصوتي الجديد بنحو كبير، وقد أعلنت OpenAI في يونيو الماضي تأجيل إطلاقه لحاجته إلى المزيد من التدريب على “اكتشاف محتوى محدد ورفضه”، وفقًا لما ذكرته الشركة.

ولن يكون الوضع الصوتي متاحًا لأصحاب الخطط المجانية في ChatGPT، في حين سيتمكّن مشتركو الخطط المأجورة من الوصول إليه، علمًا بأن سعر الاشتراك يبدأ من 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية في مختلف الدول.