DeepL تطلق ذكاءً اصطناعيًا محسّنًا لترجمة اللغات

أعلنت شركة DeepL إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي محسّن لترجمة اللغات يعتمد على بياناتها الخاصة لجعل الترجمات أفضل عبر مختلف اللغات.

وقالت الشركة إنها اعتمدت في تدريب النموذج على بيانات حصرية خاصة بها جمعتها خلال سبع سنوات من تحسين الترجمات وتدقيق النصوص.

ودرّبت الشركة نموذجها على مجموعة واسعة وشاملة من البيانات دون الاقتصار على نصوص بعينها لتحسين مخرجات الترجمة. على سبيل المثال: نماذج الذكاء الاصطناعي المدرّبة فقط على النصوص الدينية تواجه صعوبة في ترجمة المستندات التجارية وغيرها من النصوص.

وأوضحت DeepL أنها استخدمت التدريب البشري أيضًا لتحسين دقة الذكاء الاصطناعي من أجل تقليل “هلوسة” النماذج والمخرجات الخطأ.

وزعمت الشركة أن الاختبارات الداخلية التي أجراها خبراء اللغة على النموذج الأحدث أظهرت أنه يقدّم أداءً أفضل مقارنةً بالنموذج السابق عند الترجمة من اليابانية والصينية المبسطة والألمانية وإليها، كما أظهرت الاختبارات أن نموذج DeepL يتفوق على ChatGPT-4 وخدمتي الترجمة من جوجل ومايكروسوفت في اختبارات مماثلة، دون الكشف عن آلية تلك الاختبارات.

وأضافت DeepL دعمًا للغة الصينية التقليدية في النموذج، التي ما زالت تُستخدم بنحو رسمي في بعض دول العالم، مثل تايوان.

ومن الجدير بالذكر أن النموذج الجديد للشركة يدعم 33 لغة مختلفة منها اللغة العربية، إذ يدعم النموذج الترجمة منها وإليها.

ولا يوفر الإصدار المجاني من DeepL خصوصية للبيانات المدخلة، لكن خطط Pro Advanced و Pro Ultimate المأجورة توفر ذلك مع مزايا أخرى إضافية، مثل الترجمات غير المحدودة، وتحسين أسلوب الكتابة، وإعادة صياغة الكلمات أو العبارات، وترجمة المستندات بصيغها المختلفة.