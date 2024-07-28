واتساب تختبر مزايا الواقع المعزز لمكالمات الفيديو

طرحت واتساب تحديثًا جديدًا من خلال برنامج Google Play Beta يجلب معه الإصدار التجريبي رقم 2.24.16.7 الذي يتضمن ميزة الواقع المعزز لتأثيرات ومرشحات المكالمات، وهي ميزة متاحة لبعض مختبري النسخة التجريبية.

وكانت المنصة تطور ميزة الواقع المعزز لتأثيرات ومرشحات المكالمات ضمن الإصدار التجريبي رقم 2.24.13.14.

وبصفته جزءًا من هذا التطوير، تهدف واتساب إلى تعزيز التجربة المرئية الشاملة لمكالمات الفيديو من خلال السماح للمستخدمين بتخصيص تفاعلاتهم باستخدام مرشحات الوجه الديناميكية وتأثيرات المكالمات.

ويبدو أن واتساب تختبر الآن هذه الميزة مع الجمهور، إذ يمكن لبعض مختبري النسخة التجريبية الآن تجربةُ ميزة الاتصال المحسنة.

وبفضل الإصدار التجريبي الأخير من واتساب رقم 2.24.16.7 لنظام التشغيل أندرويد، والمتوفر عبر متجر جوجل بلاي، أصبح من المعروف أن المنصة طرحت ميزة الواقع المعزز لتقديم تأثيرات ومرشحات المكالمات.

ووفقًا للقطة الشاشة المرفقة، أطلقت واتساب رسميًا مجموعة من المزايا الجديدة المصممة لتحسين تجربة مكالمات الفيديو.

ويمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بتأثيرات ومرشحات مكالمات الواقع المعزز، مما يضفي عنصرًا ممتعًا وتفاعليًا على مكالمات الفيديو.

ومن خلال تأثيرات الواقع المعزز هذه، يمكن للمستخدمين تخصيص مكالماتهم من خلال تمكين مرشحات الوجه الديناميكية، مثل أداة اللمس لتنعيم مظهر البشرة ووضع الإضاءة المنخفضة لتحسين الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما قدمت واتساب أداة لتحرير الخلفية، وهي مثالية للمؤتمرات الجماعية إذ قد يرغب المستخدمون في تخصيص البيئة المحيطة أو طمس عوامل التشتيت.

كما يمكن أيضًا استخدام هذه الأداة للمتعة فقط إذ يستطيع المستخدمون اختيار واحدة من الخلفيات الافتراضية المتاحة، مما يسمح لهم بتغيير الخلفية إلى مشاهد أو صور مختلفة.

ومن المتوقع أن تكون هذه الميزة متاحة أيضًا عبر تطبيقات سطح المكتب في المستقبل، إذ توفر الشاشة الكبيرة وإمكانيات التحرير المحسنة فائدة كبرى للمستخدمين الذين يعدّلون الخلفية أو التفاصيل أثناء المكالمات.

وتواصل واتساب تعزيز تجربة الاتصال الشاملة، بما يلبي الاحتياجات المهنية والرغبة في الاستمتاع والتواصل التفاعلي.

وتتوفر ميزة الواقع المعزز لتأثيرات المكالمات والمرشحات لبعض مختبري الإصدار التجريبي الذين يثبّتون آخر التحديثات لتطبيق واتساب التجريبي لنظام التشغيل أندرويد من متجر جوجل بلاي، ومن المفترض طرحها لعدد أكبر من الأشخاص خلال الأسابيع المقبلة.