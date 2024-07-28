ميتا تجلب الذكاء الاصطناعي إلى كويست 3

تستعد ميتا لجلب مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI إلى نظارة كويست 3 لتصبح أول نظارة واقع معزز تحصل على قدرات الذكاء الاصطناعي في ظل السباق المستمر مع المنافسين.

وأعلنت الشركة الخبر من خلال بيان صحفي، إذ كتبت أن كويست 3 تستعد للانضمام إلى حفلة الذكاء الاصطناعي هذا الصيف.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ أن آبل لديها خطط لجلب Apple Intelligence إلى نظارة فيجين برو في المستقبل القريب.

وقال الصحفي مارك جورمان إن آبل تعمل بنشاط على جلب مزايا Apple Intelligence إلى نظارة الرأس فيجين برو، مع أنه من غير المتوقع أن تكون هذه المزايا متاحة هذا العام.

ويعني مساعد الذكاء الاصطناعي الموجود في نظارة كويست 3 الوصول الفوري إلى المعلومات في الوقت الفعلي والإجابات عن الأسئلة الملحة أثناء ارتداء نظارة الرأس بفضل Bing.

ويبدأ طرح مساعد الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وكندا في الوضع التجريبي خلال الشهر المقبل، مع تحسين التجربة بمرور الوقت.

ويُعد Meta AI ضمن كويست 3 بمنزلة الذكاء الاصطناعي نفسه المدمج في خدمات ميتا الأخرى، مثل واتساب وفيسبوك وإنستاجرام ونظارات راي بان الذكية.

باستخدام Meta AI، تستطيع نظارة كويست 3 رؤية الأشخاص والأشياء وتوفير معلومات عن الأشياء والأشخاص مثل نظارة راي بان الذكية.

كما يمكنك إلقاء نظرة على إحدى اللافتات وترجمتها، والحصول على نصائح عن الموضة، والعثور على معلومات عن معلم أو صورة شخصية، وغير ذلك الكثير.

ويستطيع المستخدمون طرح أي أسئلة على الذكاء الاصطناعي من خلال المطالبات الصوتية ويمكنهم تضمين المناطق المرئية المحيطة بصفتها جزءًا من المحادثة.

وتصف ميتا التجربة الجديدة بأنها ما تزال في أيامها الأولى مع وعد بتوفير وظائف إضافية قادمة في المستقبل، وتشرح ميتا كيفية تحسين التجربة بمرور الوقت بسبب تحديثات البرامج المنتظمة.

وقالت ميتا: “منذ أكثر من عقد من الزمن، أدركنا أن الذكاء الاصطناعي والميتافيرس هما تقنيتان أساسيتان لمنصة الحوسبة القادمة، وكنا نستثمر في الأبحاث الأساسية في كلتيهما منذ ذلك الحين”.

وأضافت: “تسمح النماذج اللغوية الكبيرة بظهور المساعدات الافتراضية القوية التي تصبح أكثر فائدة عند إدماجها في الأجهزة القابلة للارتداء، مثل نظارات راي بان الذكية وكويست”.

ولن يكون مساعد الذكاء الاصطناعي متاحًا في الإصدار الأقدم من نظارة الرأس، بل في الإصدار الأحدث فقط.