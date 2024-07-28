لينوفو تطلق حاسوب الألعاب المحمول Legion R9000P إصدار 2024

أعلنت لينوفو إطلاق حاسوب الألعاب المحمول Legion R9000P بإصداره الجديد لعام 2024، وبدأت الشركة إتاحة الجهاز للشراء في السوق الصينية بسعر يبدأ من 1300 دولار أمريكي.

ويأتي الحاسوب المحمول بمعالج AMD Ryzen 9 7945HX المتطور الذي يضم 16 نواة بسرعة تصل إلى 5.4 جيجاهرتز، كما يحتوي الجهاز على بطاقة رسوميات RTX 4060 من إنفيديا، وذاكرة عشوائية من نوع DDR5 حجمها 16 جيجابايت وقرص صلب من نوع PCIe 4.0 SSD بسعة قدرها تيرابايت.

ويتميز حاسوب Legion R9000P بشاشة قياسها 16 إنشًا بدقة قدرها 2.5K، مع معدل تحديث سريع يصل إلى 240 هرتزًا، وتغطية كامل الطيف اللوني DCI-P3، كما تتميز الشاشة بسطوع يصل إلى 500 شمعة وزمن استجابة سريع قدره 3 ميلي في الثانية، وهو أمر مهم في الألعاب التنافسية.

وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الشاشة تقنية HDR400 إلى جانب تقنيتي G-SYNC و AMD FreeSync Premium من أجل تحسين تجربة اللعب في الجهاز.

وأضافت لينوفو نظام التبريد المبتكر الذي تطلق عليه اسم Frost Blade Pro 5.0 المصمم للتعامل مع المتطلبات الحرارية الشديدة للمكونات الداخلية العالية الأداء لضمان تبريد مثالي حتى في أثناء جلسات اللعب الطويلة.

ويدعم حاسوب لينوفو Legion R9000P الاتصال بشبكات الواي فاي 6E، ويحتوي على منفذ USB-C للشحن بقوة تصل إلى 140 واطًا، علمًا بأن الجهاز يحتوي على بطارية ضخمة بسعة قدرها 80 واطًا/ الساعة، ويأتي الحاسوب مُحمّلًا بنظام التشغيل ويندوز 11 بنحو افتراضي مع العديد من الخيارات لتخصيص الجهاز وتجربة اللعب.

ومن المتوقع إتاحة الحاسوب في المزيد من الأسواق العالمية خلال الآونة المقبلة.